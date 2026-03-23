¿Obras públicas abandonadas? Proyecto de ley propone hasta 8 años de cárcel

<b><a href="/tag/-/meta/jose-perez-barboni">La subcomisión presidida por el diputado José Pérez Barboni </a></b>aprobó remitir un informe a la<b> Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional, </b>en relación con el proyecto de ley 276, que adiciona disposiciones al Código Penal sobre la paralización y deterioro de obras públicas.La iniciativa, impulsada por el diputado Ernesto Cedeño, propone penas de tres a ocho años de prisión para el servidor público que, teniendo a su disposición los recursos económicos para ejecutar una obra licitada, permita su retiro significativo, abandono o destrucción.Según el proyecto, la sanción será de tres a cinco años cuando el daño económico oscile entre<b> $20,000.00 y $500,000.00. </b>En los casos en que el perjuicio supere los<b> $500,000.00, </b>la pena se incrementará a cuatro a ocho años de prisión.