¿Obras públicas abandonadas? Proyecto de ley propone hasta 8 años de cárcel

La subcomisión presidida por el diputado José Pérez Barboni aprobó remitir un informe a la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional, en relación con el proyecto de ley 276, que adiciona disposiciones al Código Penal sobre la paralización y deterioro de obras públicas.

La iniciativa, impulsada por el diputado Ernesto Cedeño, propone penas de tres a ocho años de prisión para el servidor público que, teniendo a su disposición los recursos económicos para ejecutar una obra licitada, permita su retiro significativo, abandono o destrucción.

Según el proyecto, la sanción será de tres a cinco años cuando el daño económico oscile entre $20,000.00 y $500,000.00. En los casos en que el perjuicio supere los $500,000.00, la pena se incrementará a cuatro a ocho años de prisión.