Líderes del mundo celebran el acuerdo entre Estados Unidos e Irán

Diversos líderes mundiales reaccionaron positivamente al acuerdo alcanzado entre Estados Unidos e Irán, destacando la importancia del diálogo para reducir las tensiones en Oriente Medio y avanzar hacia una paz duradera en la región.

De acuerdo a información difundida por el primer ministro de Pakistán, la ceremonia formal del histórico acuerdo entre Estados Unidos e Irán tendría lugar el próximo 19 de junio en Ginebra, Suiza.

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, expresó su “profundo agradecimiento” por el memorando de entendimiento firmado entre ambos países y reconoció especialmente la labor de mediación realizada por Qatar y Pakistán.

Además, reiteró que Irán no debe adquirir armas nucleares y señaló la necesidad de garantizar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz. Meloni indicó que Italia está dispuesta a apoyar el proceso diplomático y contribuir, junto con otros socios y con la debida autorización parlamentaria, a una presencia naval internacional que facilite la reapertura total de esa vía marítima.

“Los principios son claros: Irán no puede adquirir armas nucleares y debe garantizarse la libertad de navegación. Estamos dispuestos, junto con los demás socios y con la debida autorización parlamentaria, a contribuir con una presencia naval internacional que acompañe la reapertura total del Estrecho de Ormuz”, dijo.

Desde India, el primer ministro Narendra Modi celebró el entendimiento y destacó que el conflicto había provocado graves trastornos económicos en todo el mundo, así como la pérdida de vidas humanas. El mandatario manifestó su esperanza de que la implementación del acuerdo contribuya a restablecer la paz y la estabilidad en la región, además de garantizar la libertad de navegación y comercio.

“India espera que la implementación de este entendimiento contribuya a restablecer la paz y la estabilidad en la región y garantice la libertad de navegación y comercio”, expresó.

Por su parte, el primer ministro canadiense, Mark Carney, agradeció el papel desempeñado por Pakistán, Qatar y otros socios regionales durante las negociaciones. Asimismo, sostuvo que un alto el fuego duradero debe asegurar el paso seguro y sin obstáculos por el estrecho de Ormuz y abordar las preocupaciones relacionadas con el programa nuclear iraní.

“Canadá se mantiene en estrecho contacto con sus socios y está dispuesto a apoyar cualquier esfuerzo encaminado a lograr la estabilidad y una paz duradera en la región, incluido el Líbano” señaló.

El canciller de Austria, Christian Stocker, calificó el anuncio como una oportunidad para avanzar hacia un Oriente Medio más estable y seguro. También hizo un llamado a la pronta y completa implementación del memorando, incluida la apertura permanente del estrecho de Ormuz conforme al derecho internacional. A su juicio, las futuras negociaciones deberán abordar tanto los programas nucleares como los misiles balísticos iraníes.

“Hay mucho en juego, no solo para la región, sino para todos nosotros. Quisiera reconocer el importante papel de Pakistán y los países de la región del Golfo, que han mediado con éxito entre los países en conflicto” añadió.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, también celebró el acuerdo y pidió que todas las partes lo apliquen de manera rápida y completa. Consideró que la reapertura urgente e incondicional del estrecho de Ormuz es una condición indispensable para la estabilidad regional y la economía global, y aseguró que Francia está preparada para desempeñar plenamente su papel junto a sus aliados. Asimismo, abogó por negociaciones integrales que permitan construir una paz sólida y duradera en Oriente Medio y reiteró su respaldo a los esfuerzos para fortalecer la soberanía del Líbano.

“Francia está dispuesta a desempeñar plenamente su papel, junto con sus socios”, concluyó.

China también se sumó a las reacciones favorables. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Lin Jian, manifestó que Pekín acoge con satisfacción el acuerdo alcanzado entre Irán y Estados Unidos sobre el contenido de un memorando de entendimiento de primera fase. Además, destacó los esfuerzos de mediación realizados por Pakistán y expresó la disposición de China de colaborar con la comunidad internacional para contribuir al restablecimiento de la paz y la tranquilidad en la región del Golfo Pérsico y Oriente Medio.

Las declaraciones reflejan el amplio respaldo internacional al entendimiento alcanzado entre Washington y Teherán, considerado por varios gobiernos como una oportunidad para reducir las tensiones, proteger el comercio marítimo y abrir una nueva etapa de diálogo en Oriente Medio.