La DIJ judicializó a 236 personas en dos años por su vinculación con pandillas

El director de la <b><a href="/tag/-/meta/dij-direccion-de-investigacion-judicial">Dirección de Investigación Judicial (DIJ)</a></b> de la <b><a href="/tag/-/meta/policia-nacional">Policía Nacional</a></b>, <b>César Pitti</b>, informó este lunes 15 de junio, en una entrevista concedida a <b>TVN Noticias</b>, que <b>15 personas quedaron bajo detención preventiva</b> tras ser capturadas durante una <b>operación antipandillas</b> realizada este fin de semana en la <b>provincia de <a href="/tag/-/meta/colon">Colón</a></b>.Asimismo, Pitti señaló que, en el contexto de las acciones emprendidas por el Estado contra el <b>crimen organizado</b>, un total de <b>236 personas han sido judicializadas</b> como resultado de las <b>nueve operaciones contra el pandillerismo</b> desarrolladas durante los últimos dos años. Agregó que la mayoría de los detenidos tiene edades comprendidas entre los <b>25 y 30 años</b>.'En dos operaciones que se realizaron, se detectó la presencia de <b>adolescentes</b> como parte de estas <b>estructuras criminales</b>', indicó el director de la DIJ.Pitti también confirmó que los integrantes de las <b><a href="/tag/-/meta/pandillas">pandillas</a></b> continúan ejerciendo influencia sobre estas organizaciones desde los <b>centros penitenciarios</b>. Además, señaló que el auge del <b>narcotráfico</b> es uno de los principales factores que ha contribuido a la proliferación del <b>pandillerismo en Panamá</b>.