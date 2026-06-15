La DIJ judicializó a 236 personas en dos años por su vinculación con pandillas

El director de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Policía Nacional, César Pitti, informó este lunes 15 de junio, en una entrevista concedida a TVN Noticias, que 15 personas quedaron bajo detención preventiva tras ser capturadas durante una operación antipandillas realizada este fin de semana en la provincia de Colón.

Asimismo, Pitti señaló que, en el contexto de las acciones emprendidas por el Estado contra el crimen organizado, un total de 236 personas han sido judicializadas como resultado de las nueve operaciones contra el pandillerismo desarrolladas durante los últimos dos años. Agregó que la mayoría de los detenidos tiene edades comprendidas entre los 25 y 30 años.

“En dos operaciones que se realizaron, se detectó la presencia de adolescentes como parte de estas estructuras criminales”, indicó el director de la DIJ.

Pitti también confirmó que los integrantes de las pandillas continúan ejerciendo influencia sobre estas organizaciones desde los centros penitenciarios. Además, señaló que el auge del narcotráfico es uno de los principales factores que ha contribuido a la proliferación del pandillerismo en Panamá.