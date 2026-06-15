Alberto ‘Negrito’ Quintero entra en el XI ideal del Mundial 2026 junto a Messi y Cristiano

La cadena deportiva presentó una alineación conformada por futbolistas que, pese al paso de los años, siguen vigentes y serán protagonistas en la máxima cita del fútbol.

En ese selecto grupo aparece el panameño de 38 años, un reconocimiento que ha despertado orgullo entre los aficionados de La Roja.

Un panameño entre las grandes leyendas

En el once elaborado por FOX Deportes destacan nombres que han marcado una era en el fútbol mundial.

En el ataque aparecen Cristiano Ronaldo (41 años), Edin Džeko (40) y Lionel Messi (38). En el mediocampo figuran Luka Modrić (40) y el propio Alberto Quintero (38).

La defensa está integrada por Michael Boxall, Tim Ream, Nicolás Otamendi, Yuto Nagatomo y Stopira, mientras que en la portería aparece el histórico mexicano Guillermo “Memo” Ochoa, otro de los veteranos que disputa el Mundial 2026.

La revancha del ‘Negrito’

La presencia de Quintero en esta lista tiene un significado especial. A sus 38 años, el extremo panameño vive una especie de revancha deportiva luego de haber quedado fuera de Rusia 2018 por una lesión sufrida pocos días antes del debut de Panamá en aquella Copa del Mundo.

Ocho años después, el veterano futbolista regresó a una convocatoria mundialista y hoy es considerado una de las figuras con mayor trayectoria del certamen.

Su liderazgo y experiencia han sido factores valorados por el cuerpo técnico encabezado por Thomas Christiansen, que apostó por una mezcla de juventud y recorrido internacional para afrontar el desafío mundialista.

Un reconocimiento que llena de orgullo a Panamá

Más allá de las estadísticas, la inclusión de Alberto Quintero en el XI ideal de experimentados de FOX Deportes representa un reconocimiento a una carrera construida con perseverancia y constancia.

El panameño comparte espacio con algunos de los futbolistas más importantes de las últimas dos décadas, demostrando que el talento y la vigencia no tienen fecha de vencimiento.

En un Mundial repleto de estrellas, Panamá también tiene a uno de los suyos en la élite, y nada menos que al lado de Messi, Cristiano Ronaldo y Modrić.