Récords de edad en el Mundial 2026: Los jugadores más jóvenes y veteranos convocados

Se aproxima la Copa Mundial de la FIFA 2026, la cual promete ser histórica por muchos factores. Partiendo por el hecho de ser la primera en toda la historia que será de 48 selecciones, tres sedes y por supuesto lo que supondrá la despedida de jugadores legionarios como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar Jr. o Luka Modric.

Esta cita mundialista también pasará por ser el torneo que le abrirá la puertas a una nueva generación de futbolistas, que poco a poco se han ido asomando por la puerta de sus respectivas selecciones hasta hacerse con un puesto importante para este Mundial 2026.

Con la publicación oficial de las listas de convocados de los 48 países clasificados, se pudo conocer a los jugadores más jóvenes que estarán disputando el torneo en Estados Unidos, Canadá y México.

Más de 10 jugadores menores de 20 años estarán disputando por primera vez una Copa del Mundo. El jugador más joven para esta edición es el mexicano Gilberto Mora con apenas 17 años.

El mediocampista de los Xolos de Tijuana ya tiene una experiencia mundialista, ya que disputó la Copa del Mundo sub-20 con la selección de México el año anterior. Mora, quien con apenas 17 años ya ha jugado más de 50 partidos en la Liga MX con su club y muchos clubes de Europa ya le han puesto la lupa.

De hecho, Mora podría arrancar como titular en la escuadra dirigida por Javier ‘El Vasco’ Aguirre. Ya lo fue durante toda la Copa Oro 2025 en la que se alzó con el título, siendo un futbolista importante en la zona de creación de juego.

Además de estos nombres, hay otra camada de futbolistas que están llamados a ser las jóvenes promesas del Mundial 2026. Nico Paz (Argentina), Pau Cubarsí (España), Lamine Yamal (España), Warren Zaïre-Emery (Francia), Myles Lewis-Skelly (Inglaterra) o Endrick (Brasil) por solo mencionar algunos.

Por otro lado, en la parcela de los jugadores más longevos también hay una lista larga. Esta la encabeza el escoses Craig Gordon, quien a sus 43 años defenderá la portería de la selección de Escocia.

Llama poderosamente la atención su convocatoria, ya que en toda la temporada 2025-2026 tan solo disputó tres partidos en la Premiership escocesa con el Hearth. Sin embargo, recibió la confianza del técnico, Steve Clarke.