CADE 2026: Vásquez asegura que el Canal supera los estándares OCDE

El administrador también advirtió que el contexto internacional actual es más volátil y desafiante que en décadas anteriores, con cambios profundos en el comercio global, tensiones geopolíticas y nuevos actores que influyen en la dinámica económica.Recordó que eventos como la crisis financiera global, el Brexit, la pandemia de COVID-19 y las disrupciones logísticas han transformado el entorno en el que opera el Canal.A esto se suma el impacto del cambio climático, que ya ha afectado directamente la operación de la vía, especialmente por las variaciones en la disponibilidad de agua.'Estamos en una década extremadamente convulsionada, con volatilidad política, comercial y climática', advirtió.Pese a este escenario, destacó que el Canal ha logrado mantener su operación y adaptarse a las crisis, cumpliendo su mandato de permanecer abierto al comercio internacional en condiciones de neutralidad.