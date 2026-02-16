Panamá sigue en lista de la UE, la territorialidad es el punto de discusión clave

Panamá se mantendrá en la lista de países no cooperadores a efectos fiscales de la Unión Europea. Uno de los puntos claves en la discusión es la territorialidad, un pilar del modelo económico panameño que solo grava a las personas por los ingresos generados dentro del país.

El lunes 16 de febrero, la agencia de noticias EFE, citando “fuentes diplomáticas”, publicó que Panamá no sería excluida del listado europeo durante la actualización que se lleva a cabo este martes 17 de febrero.

El jurista Carlos Raúl Moreno, uno de los fundadores del Grupo Acción por Igualdad Financiera Internacional (Gapifi), trabaja junto con el gobierno nacional y expertos en la materia para llevar adelante una estrategia que saque a Panamá de las mal llamadas “listas de paraísos fiscales”.

“No es ninguna sorpresa. El gobierno nacional se había puesto como meta realizar una serie de reformas para la próxima visita, la visita de la Unión Europea, de la OCDE, en estos días a Panamá, que estaba programada para efectos de adoptar la legislación necesaria para salir de esa última lista que es de no cooperación fiscal”, explicó Moreno. “Lo que sucedió es que no hubo el tiempo necesario para conversar con todos los sectores involucrados para conversar sobre un proyecto que había preparado el Órgano Ejecutivo”.

En diciembre del 2025 circuló un borrador de proyecto de ley elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que modificaba el Código Fiscal, refiriéndose específicamente a empresas multinacionales. Entre otras cosas, adicionaba un artículo al Código Fiscal que estipula el pago de impuestos de manera excepcional a entidades que pertenezcan a un grupo multinacional sobre sus dividendos, intereses, regalías, ganancias de capital, rentas del capital inmobiliario y otras rentas del capital mobiliario. El cambio afectaría a “entidades no calificadas”, aquellas que integren un grupo multinacional, no presenten declaración y documentación anual de sustancia económica, o que una autoridad haya declarado que no posee adecuada sustancia económica en Panamá durante el período fiscal.

La estrategia del MEF era, y es, abordar uno de los criterios para la inclusión en la lista que se refiere a la equidad fiscal y los Regímenes de Exención de Renta de Fuente Extranjera (FSIE por sus siglas en inglés).

La Unión Europea ha compartido abiertamente sus críticas al sistema panameño. La embajadora de la Unión Europea en Panamá, Izabela Matusz, detalló en una entrevista a La Decana los puntos claves que piden a Panamá.

“En la lista fiscal hay dos criterios para cumplir, uno es que Panamá tenga una clasificación satisfactoria en el intercambio de información con el OCDE, entonces Panamá primero tiene que pedir una revisión por parte del OCDE, una visita técnica para hacer una revisión del sistema del intercambio de información. Estamos esperando hasta que Panamá invita al OCDE y haga esta revisión para tener el rating del OCDE”, apuntó Matusz. “Y el otro criterio para la lista fiscal es un ajuste del régimen fiscal en lo que son las ganancias, el sistema de las ganancias y el sistema territorial que tiene que Panamá. para hacer ajustes en este sistema fiscal territorial como hicieron otros países de la región para que no sea posible una doble imposición, digamos registrar las empresas en Panamá o personas naturales registradas en Panamá para evitar pagar los impuestos en este caso en Europa y en Panamá”.

La presidenta del Colegio Nacional de Abogados (CNA), Maritza Cedeño, manifestó en diciembre de 2025 a La Estrella de Panamá que la postura del gremio en ese momento era rechazar el proyecto del MEF por inconsulto y adelantó que sería revisado en 2026.

Moreno confirmó que precisamente el CNA y otros gremios han presentado numerosos comentarios y que actualmente se encuentra en proceso de discusión.

“Todos estamos de acuerdo en seguir la línea del presidente Mulino de sacar a Panamá de esa última lista. Eso no es un tema en discusión. El tema en discusión realmente es la manera bajo qué tipo de redacción aceptable, tanto para la OCDE como para nosotros, salir de esa lista”, resaltó Moreno. “La territorialidad definitivamente es un activo, y por eso tenemos que manejarlo con suma cautela, cumpliendo estándares internacionales. Nosotros aspiramos a que los ingresos, los activos pasivos que generan ingresos de personas que, por ejemplo, tienen una propiedad fuera de Panamá o una cuenta de banco afuera que le genere interés o tiene bonos o acciones que le generen interés sobre los cuales nuestra territorialidad le indica que no tiene que pagar impuestos, nosotros queremos preservar eso. Que no se considere como una multinacional que está sujeta a las cargas fiscales que desea la OCDE y la Unión Europea que tengamos”, concluyó.

El esfuerzo por salir de las listas ha sido una estrategia nacional coordinada entre distintas instituciones. Mientras el MEF prepara y adelanta los aspectos técnicas, es la Cancillería la que actúa como punta de lanza en la misión diplomática. Ambos esfuerzos son fundamentales, ya que la decisión es tomada por ministros de Hacienda de los estados miembro de la UE, y Panamá ha enfrentado rechazo aún cumpliendo requisitos técnicos solicitados. Convertir el lenguaje técnico y jurídico en confianza política es el reto que enfrenta la diplomacia panameña para lograr resultados concretos.

En tanto, el Gobierno indicó que mantiene un diálogo continuo con actores nacionales y autoridades europeas, mientras fortalece su marco de transparencia fiscal y cooperación internacional.

Asimismo, expresó confianza en que los avances realizados permitirán la exclusión de Panamá en futuras revisiones y reafirmó su compromiso con un sistema financiero sólido, competitivo y alineado con estándares internacionales.