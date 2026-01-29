¿Qué se sabe de Olmedo Núñez, el marino panameño que estuvo preso en Venezuela, una semana después de llegar a Panamá?

El vicecanciller de la República, Carlos Hoyos, informó que el Gobierno panameño brindó acompañamiento médico e institucional a Olmedo Javier Núñez, el marino panameño liberado rcientemente en Venezuela, durante su primera semana de regreso al país, priorizando su bienestar y el reencuentro con su familia.

En entrevista con La Estrella de Panamá, Hoyos explicó que el marino permaneció el sábado y domingo en la ciudad de Panamá, tras su llegada al país, antes de trasladarse a Santiago de Veraguas, de donde es originaria su familia.

“Apenas llegó, coordinamos su recepción en la Cancillería y se le realizó una revisión médica integral para asegurarnos de que todo estuviera bien”, señaló el vicecanciller.

Aunque el marino manifestó sentirse en buen estado de salud, Hoyos indicó que el propio afectado expresó su inquietud por posibles secuelas no evidentes tras el tiempo que permaneció detenido, por lo que se consideró prudente realizarle exámenes médicos completos.

“Decía que se sentía bien, pero que no sabía si podía tener algo que no se estuviera manifestando como síntoma”, explicó.

Las evaluaciones fueron coordinadas por la Cancillería con personal médico, como parte del protocolo de acompañamiento tras su liberación, en un contexto que el vicecanciller describió como estrictamente humanitario.

Tras su estancia inicial en la capital, el marino regresó a Santiago de Veraguas para reencontrarse con su familia y tomar un período de descanso. Según Hoyos, el objetivo fue garantizarle un espacio de tranquilidad y privacidad, luego de una experiencia compleja.

“Regresó a su casa, a estar con su familia, a tener un poco de paz”, indicó el vicecanciller.

El funcionario evitó entrar en mayores detalles sobre el proceso diplomático que condujo a la liberación, subrayando que el énfasis del Gobierno ha estado puesto en el bienestar personal del ciudadano panameño y no en la exposición pública del caso.

Hoyos reiteró que la actuación del Estado panameño se ha guiado por criterios de protección consular y acompañamiento humano, respetando la dignidad del afectado y su entorno familiar.

Finalmente, el vicecanciller aseguró que la Cancillería se mantiene atenta a cualquier necesidad adicional que pueda surgir, como parte de su responsabilidad de asistencia y seguimiento a ciudadanos panameños en situaciones de vulnerabilidad.