Oposición venezolana cuestiona cifra oficial de excarcelados y solo confirma 173 casos

La plataforma Unitaria Democrática exigió al régimen de Venezuela la publicación del listado completo y detallado de las supuestas 626 excarcelaciones de presos políticos anunciadas por Delcy Rodríguez, ante la ausencia de información oficial verificable sobre los beneficiarios y las condiciones en las que habrían sido liberados, informó EVTV de Miami.

Esta alianza opositora, según EVTV, aseguró que hasta el momento solo ha podido confirmar 173 excarcelaciones, una cifra muy inferior a la reportada por el Gobierno venezolano.

De esas 173 excarcelaciones la del marino panameño Olmedo Javier Núñez fue la número 155.

Núñez fue detenido el 13 de junio de 2025, cuando la embarcación “Guaiquerí N35”, de bandera panameña, fue interceptada en la zona económica exclusiva de Venezuela por efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

Posteriormente, las autoridades venezolanas acusaron a la tripulación de la citada embarcación de un presunto caso de espionaje.

No obstante, Núñez se desempeñaba como encargado del mantenimiento de motores a bordo de la nave.

Desde el inicio del caso, la Cancillería mantuvo comunicación constante con los familiares del marino, incluyendo a su esposa, Milagro Vergara, y a su madre, Ruth Peñalba, a quienes se les informa de manera periódica sobre el avance de las gestiones.

La plataforma advirtió que en muchos de esos casos no se trata de libertades plenas, sino de liberaciones condicionadas bajo medidas cautelares impuestas a personas que consideran inocentes.

Además, señaló que la falta de transparencia impide conocer con claridad quiénes han sido excarcelados, quiénes continúan privados de libertad por razones políticas y bajo qué criterios se están otorgando estas medidas, lo que genera dudas sobre la veracidad de los anuncios oficiales.

En ese contexto, la coalición opositora, de acuerdo con EVTV, solicitó al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, que publique y verifique las listas tanto de las personas excarceladas como de aquellas que aún permanecen detenidas por motivos políticos.