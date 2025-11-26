¿Cuánto deben pagarte por trabajar el 28 de noviembre? Mitradel lo aclara

Según explicó el Mitradel en un comunicado difundido a inicios de noviembre, los colaboradores que laboren el 28 de noviembre, Día de la Independencia de Panamá de España, recibirán un recargo del 150% sobre su salario ordinario.Esta disposición aplica porque la fecha está designada como día de fiesta o duelo nacional, por lo que es de descanso obligatorio, conforme a lo establecido en el artículo 49 del Código de Trabajo.Asimismo, la normativa laboral establece que todo trabajador que preste servicios durante los días feriados tiene derecho a un día de descanso compensatorio dentro de la misma semana.