¿Cuánto deben pagarte por trabajar el 28 de noviembre? Mitradel lo aclara

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) informó las disposiciones salariales que deberán aplicarse a los trabajadores del sector privado que presten servicios durante el 28 de noviembre, fecha en la que Panamá conmemora los 204 años de Independencia de España, celebrados cada año en honor a la gesta de 1821.

Así se pagará el 28 de noviembre, Día de la Independencia, según Mitradel

Según explicó el Mitradel en un comunicado difundido a inicios de noviembre, los colaboradores que laboren el 28 de noviembre, Día de la Independencia de Panamá de España, recibirán un recargo del 150% sobre su salario ordinario.

Esta disposición aplica porque la fecha está designada como día de fiesta o duelo nacional, por lo que es de descanso obligatorio, conforme a lo establecido en el artículo 49 del Código de Trabajo.

Asimismo, la normativa laboral establece que todo trabajador que preste servicios durante los días feriados tiene derecho a un día de descanso compensatorio dentro de la misma semana.