Pagos a jubilados y pensionados: ¿Quiénes cobran el bono navideño?

La <b><a href="/tag/-/meta/css-caja-de-seguro-social">Caja de Seguro Social (CSS)</a></b> informó que el pago correspondiente a la segunda quincena de diciembre de 2025, junto con los bonos especiales de fin de año, se realizará el viernes 19 de diciembre de<b> </b>2025, beneficiando a <b><a href="/tag/-/meta/jubilados">jubilados</a></b> y <b><a href="/tag/-/meta/pensionados">pensionados</a></b> a nivel nacional.De acuerdo con la entidad, los pensionados y jubilados de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y de Riesgos Profesionales que se encuentren en la planilla de la segunda quincena de diciembre recibirán un bono de B/. 60.00, conforme a lo establecido en la Ley 51 de 2005.Adicionalmente, la CSS detalló que los pensionados y jubilados cuyo monto de pensión sea mayor de B/. 800.01 y hasta B/. 1,500.00, sin exceder los B/. 1,600.00, recibirán un bono adicional de B/. 100.00, según lo dispuesto en la Ley 70 del 6 de septiembre de 2011. Este beneficio se otorga a quienes no recibieron el aumento escalonado contemplado en el artículo 4 de dicha normativa.La institución reiteró que ambos bonos serán entregados de manera conjunta con el pago de la segunda quincena, como parte de los beneficios económicos correspondientes al cierre del año.