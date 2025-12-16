Pagos a jubilados y pensionados: ¿Quiénes cobran el bono navideño?

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que el pago correspondiente a la segunda quincena de diciembre de 2025, junto con los bonos especiales de fin de año, se realizará el viernes 19 de diciembre de 2025, beneficiando a jubilados y pensionados a nivel nacional.

De acuerdo con la entidad, los pensionados y jubilados de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y de Riesgos Profesionales que se encuentren en la planilla de la segunda quincena de diciembre recibirán un bono de B/. 60.00, conforme a lo establecido en la Ley 51 de 2005.

Adicionalmente, la CSS detalló que los pensionados y jubilados cuyo monto de pensión sea mayor de B/. 800.01 y hasta B/. 1,500.00, sin exceder los B/. 1,600.00, recibirán un bono adicional de B/. 100.00, según lo dispuesto en la Ley 70 del 6 de septiembre de 2011. Este beneficio se otorga a quienes no recibieron el aumento escalonado contemplado en el artículo 4 de dicha normativa.

La institución reiteró que ambos bonos serán entregados de manera conjunta con el pago de la segunda quincena, como parte de los beneficios económicos correspondientes al cierre del año.