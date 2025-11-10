¿Más agentes en las calles? El director de la Policía Nacional responde ante la ola de violencia

Mientras el presidente de la República, José Raúl Mulino, decide evitar hablar de la ola de violencia que azota la ciudad de Panamá, el director de la Policía Nacional (PN), Jaime Fernández, salió al paso para detallar las acciones que han marcado la primera semana de noviembre. Durante los actos protocolares en La Villa de Los Santos por el grito de independencia, Fernández anunció un plan de acción intensivo que incluye el refuerzo del pie de fuerza en las calles y la implementación de operativos focalizados para combatir el crimen. En declaraciones a los medios, reconoció la necesidad de una respuesta contundente y detalló las medidas en curso. “Sobre el tema de la seguridad a nivel nacional, estamos reforzando todas las áreas. Tenemos un pie de fuerza y así mismo nos estamos dividiendo y reforzando”, afirmó.

Operativos fijos

El director de la PN confirmó que los esfuerzos se están concentrando en áreas de alta incidencia criminal. “Desde ayer tenemos un operativo andando en Pacora y Don Bosco, y así mismo seguirá durante todo el resto de la semana buscando esa operatividad de la Policía Nacional, buscando combatir ese delito y procurar bajar los índices delincuenciales”, explicó. También destacó la efectividad de las recientes acciones policiales sobre el caso del joven Esteban de León, que fue hallado sin vida el pasado 5 de noviembre, en la 24 de diciembre. “La Policía Nacional ha estado operando como lo hemos visto, donde hace poco pudimos dar con la captura de dos sospechosos del caso de Esteban de León. Para nosotros era muy importante dar con esas capturas y se logró”, mencionó. Fernández agregó que la labor de las unidades no se limita a eventos protocolares, como los desfiles patrios, sino que está enfocada en la ciudadanía: “De esa misma forma hemos estado dando seguimiento a diferentes tipos de acciones por parte de la PN, no solamente cuidando los desfiles, sino estar con la ciudadanía combatiendo el delito”, dijo.

Redistribución de Fuerza

El plan de acción de la PN también aborda las carencias logísticas y de personal. Fernández confesó que recientemente se entregaron 30 vehículos para reforzar las unidades en el interior del país, cubriendo una “marcante necesidad”. Respecto al capital humano, detalló el plan de crecimiento pese a las jubilaciones: “Sigue una necesidad de incrementar el pie de fuerza, donde ya se hizo una evaluación de oficiales para este año y de otro grupo de tropas para el 2026. Estaremos incorporando alrededor de 1,200 unidades más.” El director de la PN señaló que la administración se ha enfocado en nivelar el pie de fuerza para asegurar un crecimiento neto.

Cierre de estaciones