¿Más agentes en las calles? El director de la Policía Nacional responde ante la ola de violencia

Mientras <b><a href="/tag/-/meta/jose-raul-mulino">el presidente de la República, José Raúl Mulino,</a></b> decide evitar hablar de la ola de violencia que azota la ciudad de Panamá, el <b><a href="/tag/-/meta/jaime-fernandez">director de la Policía Nacional (PN), Jaime Fernández,</a> </b>salió al paso para detallar las acciones que han marcado la primera semana de noviembre.Durante los actos protocolares en<b> La </b><b>Villa de Los Santos</b> por el grito de independencia, Fernández anunció un plan de acción intensivo que incluye el refuerzo del pie de fuerza en las calles y la implementación de operativos focalizados para combatir el crimen.En declaraciones a los medios, reconoció la necesidad de una respuesta contundente y detalló las medidas en curso. <i><b>'Sobre el tema de la seguridad a nivel nacional, estamos reforzando todas las áreas. Tenemos un pie de fuerza y así mismo nos estamos dividiendo y reforzando'</b></i>, afirmó.