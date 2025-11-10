Trump amenaza a controladores aéreos mientras el Congreso acelera reapertura del Gobierno

<b>El Congreso finalizar el bloqueo histórico del Gobierno de Estados Unidos</b>Mientras Trump encendía la polémica, el Congreso mostraba señales de un acuerdo inminente para reabrir el Gobierno, que este lunes marca el cierre más largo de la historia de Estados Unidos.<b>El líder de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson</b>, urgió a los legisladores a estar listos para votar una vez que el Senado finalice su proceso.<i>'En el momento mismo en que ellos (el Senado) realicen la votación final, </i><i><b>llamaré a todos los miembros de la Cámara para que regresen a Washington lo antes posible</b></i><i>. Daremos un aviso formal y oficial con 36 horas de antelación para que podamos votar lo antes posible,'</i> aseguró Johnson en una rueda de prensa.El avance se logró luego de que ocho senadores demócratas se unieran a la bancada republicana para dar un primer paso hacia la apertura. <b>La nueva versión de la prórroga presupuestaria, que incluye acuerdos con los demócratas y una extensión hasta el 30 de enero</b>, debe ser validada por la Cámara Baja antes de que Trump pueda ratificarla.<b>Johnson agradeció a los senadores que 'hicieron lo correcto' y pidió a los</b> <b>legisladores demócratas de la Cámara Baja que aprueben la resolución</b>, aprovechando la mayoría republicana de 218 asientos frente a los 214 demócratas. Pese al optimismo, el cierre sigue vigente y debe superar aún varios escollos en los próximos días.