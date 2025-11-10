  1. Inicio
  2. >  Mundo
Mundo
EEUU

Trump amenaza a controladores aéreos mientras el Congreso acelera reapertura del Gobierno

Fotografía de archivo del Capitolio, sede del Congreso de EE.UU., en Washington.
Fotografía de archivo del Capitolio, sede del Congreso de EE.UU., en Washington. EFE/Jim Lo Scalzo
Por
Kathyria Caicedo
  • 10/11/2025 16:38
Mientras el Senado estadounidense intenta ponerse de acuerdo, el presidente Trump envió un mensaje a los controladores aéreos que han dejado de prestar el servicio en medio del cierre del Gobierno.

En el día 40 del cierre del Gobierno federal de Estados Unidos, la situación se intensificó con un ultimátum emitido por el presidente Donald Trump a los controladores de tráfico aéreo a través de su plataforma Truth Social. Esto se da justamente cuando los líderes del Congreso intensifican los esfuerzos para poner fin al bloqueo presupuestario.

El presidente Trump criticó duramente a los controladores aéreos que se han ausentado de sus puestos durante la crisis, mientras ofrecía recompensas a quienes se han mantenido en servicio. En su mensaje, el presidente exigió el regreso inmediato al trabajo.

“¡Todos los controladores aéreos deben volver al trabajo, YA! Quien no lo haga sufrirá una importante reducción de sueldo.”, publicó en Truth Social.

Trump prometió una bonificación de $10,000 por persona para aquellos que calificó de “Grandes Patriotas” por no tomarse “Ningún día libre por la farsa del cierre del gobierno demócrata.”

Por el contrario, el mensaje fue amenazante para los ausentes, a quienes acusó de no ser “verdaderos patriotas”:

“Para aquellos que no hicieron más que quejarse y se tomaron días libres... No estoy contento con ustedes... Si desean dejar el servicio en un futuro próximo, no duden en hacerlo, ¡sin ningún tipo de pago ni indemnización! Serán rápidamente reemplazados por verdaderos patriotas,” sentenció el mandatario.

El Congreso finalizar el bloqueo histórico del Gobierno de Estados Unidos

Mientras Trump encendía la polémica, el Congreso mostraba señales de un acuerdo inminente para reabrir el Gobierno, que este lunes marca el cierre más largo de la historia de Estados Unidos.

El líder de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, urgió a los legisladores a estar listos para votar una vez que el Senado finalice su proceso.

“En el momento mismo en que ellos (el Senado) realicen la votación final, llamaré a todos los miembros de la Cámara para que regresen a Washington lo antes posible. Daremos un aviso formal y oficial con 36 horas de antelación para que podamos votar lo antes posible,” aseguró Johnson en una rueda de prensa.

El avance se logró luego de que ocho senadores demócratas se unieran a la bancada republicana para dar un primer paso hacia la apertura. La nueva versión de la prórroga presupuestaria, que incluye acuerdos con los demócratas y una extensión hasta el 30 de enero, debe ser validada por la Cámara Baja antes de que Trump pueda ratificarla.

Johnson agradeció a los senadores que “hicieron lo correcto” y pidió a los legisladores demócratas de la Cámara Baja que aprueben la resolución, aprovechando la mayoría republicana de 218 asientos frente a los 214 demócratas. Pese al optimismo, el cierre sigue vigente y debe superar aún varios escollos en los próximos días.

VIDEOS
Lo Nuevo