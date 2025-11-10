Trump amenaza a controladores aéreos mientras el Congreso acelera reapertura del Gobierno

En el día 40 del cierre del Gobierno federal de Estados Unidos, la situación se intensificó con un ultimátum emitido por el presidente Donald Trump a los controladores de tráfico aéreo a través de su plataforma Truth Social. Esto se da justamente cuando los líderes del Congreso intensifican los esfuerzos para poner fin al bloqueo presupuestario.

El presidente Trump criticó duramente a los controladores aéreos que se han ausentado de sus puestos durante la crisis, mientras ofrecía recompensas a quienes se han mantenido en servicio. En su mensaje, el presidente exigió el regreso inmediato al trabajo.

“¡Todos los controladores aéreos deben volver al trabajo, YA! Quien no lo haga sufrirá una importante reducción de sueldo.”, publicó en Truth Social.

Trump prometió una bonificación de $10,000 por persona para aquellos que calificó de “Grandes Patriotas” por no tomarse “Ningún día libre por la farsa del cierre del gobierno demócrata.”

Por el contrario, el mensaje fue amenazante para los ausentes, a quienes acusó de no ser “verdaderos patriotas”:

“Para aquellos que no hicieron más que quejarse y se tomaron días libres... No estoy contento con ustedes... Si desean dejar el servicio en un futuro próximo, no duden en hacerlo, ¡sin ningún tipo de pago ni indemnización! Serán rápidamente reemplazados por verdaderos patriotas,” sentenció el mandatario.