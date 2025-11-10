Estudiantes extranjeros sí pueden portar la bandera nacional, aclara el Ministerio de Educación

El Ministerio de Educación (Meduca) aclaró que las normativas vigentes no prohiben que un estudiante extranjero participe con orgullo en actos civicos y patrióticos, incluyendo portar la bandera nacional, siempre que cumpla con los méritos y requisitos legales.

La institución se hizo eco de los hechos ocurridos durante las celebraciones de las fiestas patrias de este lunes 10 de noviembre, luego que una estudiante, que obtuvo el mayor indice académico del Colegio José Antonio Remón Cantera, no pudo portar el pabellón nacional durante el desfile patrio por ser extranjera.

Por este hecho, la Dirección Regional de Panama Centro inició una investigación para esclarecer lo sucedido en el colegio.

“Reconocemos y valoramos el esfuerzo, la dedicación y el compromiso de los estudiantes, asi como el apoyo constante de los padres de familia, en todo el proceso de enseñanza y aprendizaje”, rescató el Meduca.

Añadió que “reitera su compromiso con los valores de inclusión, respeto equidad , pilares fundamentales en la formación integral de nuestros estudiantes, sin distinción de nacionalidad, origen condición”.