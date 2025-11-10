Cumbre Celac-UE apoya neutralidad del Canal; Panamá se resta de crisis del Caribe y Palestina

<b>5. Ucrania, mandato europeo: </b>La guerra en Ucrania también se abordó, un tema casi obligado en las negociaciones previas, que los países de la UE insistieron en incluir. Al igual que en el trato con Estados Unidos, no se mencionó a Rusia ni la invasión, aunque se reiteró el respeto a la integridad territorial, la soberanía nacional y el arreglo pacífico de controversias. La declaración expresa una profunda preocupación por el sufrimiento humano y respalda todos los esfuerzos encaminados a lograr un alto el fuego sostenible. Este punto generó objeciones de Venezuela y Nicaragua, aliadas de Moscú, lo que provocó que no suscribieran el documento final, aunque el resto de los países mantuvo su respaldo.