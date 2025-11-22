Juventud del PRD exige reorganización total y una oposición firme al Gobierno

El Frente de la Juventud del Partido Revolucionario Democrático (PRD) emitió este sábado 22 de noviembre un comunicado al país y a la membresía, en el que hacen un llamado urgente a la conciencia de la dirigencia nacional para iniciar una reorganización total y definir una postura de oposición firme ante la actual administración.

El comunicado, titulado “Por la vigencia del torrijismo y la defensa de la democracia” se dirige con firmeza al directorio nacional del partido, exhortándolos a meditar el voto en las elecciones de este 23 de noviembre para elegir a cinco cargos vacantes del Comité Ejecutivo Nacional (CEN).

LIDERAZGO

Uno de los puntos clave del mensaje es la necesidad de “empoderarse como máxima autoridad” por parte del directorio nacional, el cual es estatutariamente el máximo órgano de dirección del partido entre congresos.

“Es hora de hacer valer esa autoridad”, afirmó el comunicado y señaló que el PRD “no necesita figuras decorativas, necesita un organismo deliberante, crítico y con la voluntad política de tomar las riendas del destino de nuestra organización”.

HOJA DE RUTA

La Juventud del PRD enfatizó que es imperativo iniciar una reorganización total e integral del partido.

Además, recalcó que esta acción debe incluir una reingeniería para “devolvernos a nuestras raíces torrijistas, adaptadas a los desafíos del siglo XXI” y fortalecer tanto la formación política como la democracia interna.

TENDENCIAS

El comunicado también se posiciona sobre el rol del partido frente al gobierno, señalando que Panamá enfrenta “una administración gubernamental que ha demostrado peligrosas tendencias y actuaciones autoritarias”.

También exigen trazar una “línea política de oposición firme” y declaró el frente que “debemos ser la primera línea de defensa de los derechos del pueblo y el contrapeso necesario ante los abusos del poder”.

Al finalizar el comunicado hace un llamado a la acción: “¡Luces largas para el Partido, luces cortas para los problemas del pueblo!”