Interpol Panamá logra extradición de sospechoso vinculado a secuestro de empresario en Chiriquí

Agentes de la Oficina Central Nacional de Interpol Panamá viajaron hacía Madrid, España, para extraditar a un panameño requerido por supuestos delitos de secuestro, robo y asociación ilícita.

Los hechos se registraron este 3 de febrero de 2017, en un estacionamiento comercial en el distrito de David, donde varios sujetos secuestraron al empresario Luis Cerceño y posteriormente solicitaron dinero para su liberación.

Tras investigaciones se pudo determinar que uno de los presuntos implicados había logrado salir de Panamá, por lo que fueron activados los protocolos de alertas internacionales en 196 países miembros de Interpol, siendo aprehendido en España.

Por este caso ya se habían detenido y procesado a cuatro hombres, quienes fueron enviados a la cárcel pública de David.

En 2021, uno de ellos Carlos Montenegro aceptó su responsabilidad y fue condenado a 10 años de prisión mediante un acuerdo de pena.

El extraditado quedó a disposición de la Procuraduría General de la Nación y será llevado ante un juez de garantías.

En una audiencia combo el juez de garantía deberá legalizar o no la aprehensión. Posteriormente, determinará si es imputado o no y las medidas cautelares que debería recibir.