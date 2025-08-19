Juez ordena detención provisional de implicado en robo a turistas en el parque Chagres

Un juez de garantías ordenó la detención provisional de uno de los supuestos implicados en el robo a un grupo de turistas en el sector del parque nacional Chagres.

Así lo reveló la mañana de este martes 19 de agosto la Procuraduría General de la Nación, que destacó que en una audiencia combo el juez legalizó primero la aprehensión del hombre.

Posteriormente, lo imputó por el supuesto delito de robo agravado en perjuicio de un grupo de turistas en el parque nacional Chagres este miércoles 13 de agosto.

Este caso es investigado por la Sección Segunda de Delitos contra el Patrimonio Económico de la Fiscalía Metropolitana.

Un grupo de por lo menos 50 turistas denunció que este 13 de agosto fue asaltado en el área del río Chagres, en el citado parque nacional.

Este 14 de agosto el ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, reveló que se reforzarían las medidas de seguridad en las zonas turísticas del país.