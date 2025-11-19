Miss Universo 2025: Fecha, hora y dónde ver la final desde Panamá

Luego de una impresionante competencia preliminar del Miss Universo 2025, las cartas están echadas y muy pronto conoceremos quién será la nueva reina del certamen de belleza más importante del mundo y sucesora de Victoria Kjaer.

El Impact Arena de Muang Thong Thani, en Bangkok, uno de los recintos más modernos y emblemáticos de Tailandia, será el escenario de una velada que promete glamour, elegancia y espectaculares presentaciones en la gran final del Miss Universo.