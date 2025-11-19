  1. Inicio
PANAMÁ

Miss Universo 2025: Fecha, hora y dónde ver la final desde Panamá

El mundo se prepara para conocer a la nueva Miss Universo 2025.
Por
Emiliana Tuñón
  • 19/11/2025 13:36
El mundo se prepara para conocer a la nueva Miss Universo 2025 en una gala que promete ser una de las más impactantes de los últimos años.

Luego de una impresionante competencia preliminar del Miss Universo 2025, las cartas están echadas y muy pronto conoceremos quién será la nueva reina del certamen de belleza más importante del mundo y sucesora de Victoria Kjaer.

El Impact Arena de Muang Thong Thani, en Bangkok, uno de los recintos más modernos y emblemáticos de Tailandia, será el escenario de una velada que promete glamour, elegancia y espectaculares presentaciones en la gran final del Miss Universo.

¿A qué hora y dónde ver la final del Miss Universo 2025?

Aunque la final se realizará el 21 de noviembre en Tailandia, en Panamá podrá verse el 20 de noviembre a las 8:00 p.m., debido a la diferencia horaria.

La gran final será transmitida en vivo a través del canal oficial de YouTube de Miss Universe y por Telemetro Canal 13.

