Miss Universo 2025: Fecha, hora y dónde ver la final desde Panamá

Luego de una impresionante competencia preliminar del <b><a href="/tag/-/meta/miss-universo-2025">Miss Universo 2025</a></b>, las cartas están echadas y muy pronto conoceremos quién será la nueva reina del certamen de belleza más importante del mundo y sucesora de Victoria Kjaer.El Impact Arena de Muang Thong Thani, en Bangkok, uno de los recintos más modernos y emblemáticos de Tailandia, será el escenario de una velada que promete glamour, elegancia y espectaculares presentaciones en la gran final del Miss Universo.