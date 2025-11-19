  1. Inicio
Más de 1,600 trabajadores ya están activos en las fincas de Chiquita Panamá

Parte de uno de los puntos de acceso al puerto, que tiene la empresa Chiquita Panamá. Archivo | La Estrella de Panamá
Lourdes García Armuelles
  • 19/11/2025 15:23
La empresa espera contratar a 3,000 personas adicionales para concluir la meta de 5,000 fijadas en el proyecto

Más de 1,600 trabajadores ya se encuentran activos en las fincas de Chiquita Panamá, ubicadas en la provincia de Bocas del Toro, específicamente, en Changuina, confirmó este miércoles la ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz.

Los resultados forman parte del balance sobre el proceso de reclutamiento y contratación de personal por parte de la empresa, que decidió retomar sus operaciones, tras suspendarlas a raíz de las protestas a mediados de año.

Según Muñoz, el objetivo es contratar a 3,000 personas para el manejo de las fincas.

Adelantó que a finales del mes de diciembre se espera contratar a 2,000 personas adicionales para concluir la meta de 5,000 fijadas en el proyecto.

Reclutamiento

Muñoz subrayó que, con el personal ya en proceso de integración, el enfoque de ahora en adelante es la producción.

“A partir de ahora lo que queda es producir y hacer que el país sea el número uno en la exportación de banano”, mencionó.

La feria de reclutamiento, que inició el 7 de noviembre, están dirigidas a actividades de campo, cosecha y cultivo que se reactivarán entre noviembre de 2025 y marzo de 2026.

Para el Mitradel, con esta jornada de reclutamiento, la cifra total de empleos en Bocas del Toro ascendería a unos 6,000, al sumar los puestos generados recientemente por Chiquita Panamá en la misma provincia, marcando el inicio de una etapa de crecimiento y esperanza para la provincia de Bocas del Toro.

