Más de 1,600 trabajadores ya están activos en las fincas de Chiquita Panamá

Muñoz subrayó que, con el personal ya en proceso de integración, el enfoque de ahora en adelante es la producción.<i><b>'A partir de ahora lo que queda es producir y hacer que el país sea el número uno en la exportación de banano'</b></i>, mencionó.La feria de reclutamiento, que inició el 7 de noviembre, están dirigidas a actividades de campo, cosecha y cultivo que se reactivarán entre noviembre de 2025 y marzo de 2026.Para el Mitradel, con esta jornada de reclutamiento, la cifra total de empleos en Bocas del Toro ascendería a unos 6,000, al sumar los puestos generados recientemente por Chiquita Panamá en la misma provincia, marcando el inicio de una etapa de crecimiento y esperanza para la provincia de Bocas del Toro.