Más de 1,600 trabajadores ya están activos en las fincas de Chiquita Panamá

Más de 1,600 trabajadores ya se encuentran activos en las fincas de Chiquita Panamá, ubicadas en la provincia de Bocas del Toro, específicamente, en Changuina, confirmó este miércoles la ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz.

Los resultados forman parte del balance sobre el proceso de reclutamiento y contratación de personal por parte de la empresa, que decidió retomar sus operaciones, tras suspendarlas a raíz de las protestas a mediados de año.

Según Muñoz, el objetivo es contratar a 3,000 personas para el manejo de las fincas.

Adelantó que a finales del mes de diciembre se espera contratar a 2,000 personas adicionales para concluir la meta de 5,000 fijadas en el proyecto.