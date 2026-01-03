Venezuela decreta Estado de Conmoción Exterior y activa apresto militar nacional

El Gobierno de Venezuela decretó un Estado de Conmoción Exterior en todo el territorio nacional, tras denunciar una agresión militar extranjera en curso, informó el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, en un pronunciamiento oficial emitido durante la madrugada de este sábado.

Según explicó el alto mando militar, la medida fue adoptada en cumplimiento de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica sobre los Estados de Excepción y la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, con el objetivo de garantizar la defensa integral del país, preservar el orden interno y proteger la soberanía nacional ante lo que calificó como una amenaza externa directa.

Como parte del decreto, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) fue colocada en completo apresto operacional, activando el despliegue masivo de medios terrestres, aéreos, navales, fluviales y sistemas misilísticos en todo el espacio geográfico nacional. El operativo se ejecuta, de acuerdo con Padrino López, bajo un esquema de coordinación popular, militar y policial.

El ministro indicó que la declaratoria responde a acciones armadas registradas desde la madrugada, que habrían afectado instalaciones militares y zonas urbanas, incluyendo Fuerte Tiuna, en Caracas, así como sectores de los estados Miranda, Aragua y La Guaira. Las autoridades informaron que se mantiene el levantamiento de datos sobre personas heridas y fallecidas, sin ofrecer hasta el momento cifras oficiales consolidadas.

Padrino López sostuvo que el Estado de Conmoción Exterior permite activar mecanismos extraordinarios de defensa, previstos en la legislación venezolana, para responder a situaciones que comprometen la seguridad nacional y la estabilidad institucional. Subrayó que la decisión no implica una renuncia a la paz, sino una respuesta excepcional ante un escenario que, según dijo, supera las condiciones normales de seguridad.

En su declaración, el ministro confirmó que Venezuela ha elevado denuncias formales ante la comunidad internacional y organismos multilaterales, al considerar que los hechos constituyen una violación del Derecho Internacional y de la Carta de las Naciones Unidas. Asimismo, informó que ya se han producido reacciones oficiales de otros gobiernos, las cuales están siendo evaluadas por las autoridades venezolanas en el marco diplomático correspondiente.

El funcionario también hizo un llamado a la población a mantener la calma, la unidad y la serenidad, señalando que el orden interno es clave en contextos de crisis. Advirtió que el pánico, la desinformación y la anarquía pueden agravar el impacto de la situación, e instó a la ciudadanía a seguir únicamente los canales oficiales de información.

Hasta el cierre de esta edición, el Ejecutivo venezolano indicó que el Estado de Conmoción Exterior se mantendrá vigente mientras persistan las circunstancias que lo motivaron, y aseguró que continuará informando sobre la evolución del escenario de seguridad y las gestiones diplomáticas en curso.