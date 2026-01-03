Venezuela decreta Estado de Conmoción Exterior y activa apresto militar nacional

El Gobierno de Venezuela <b>decretó un Estado de Conmoción Exterior en todo el territorio nacional</b>, tras denunciar una <b>agresión militar extranjera en curso</b>, informó el ministro de Defensa, <b>Vladimir Padrino López</b>, en un pronunciamiento oficial emitido durante la madrugada de este sábado.Según explicó el alto mando militar, la medida fue adoptada en cumplimiento de la <b>Constitución de la República Bolivariana de Venezuela</b>, la <b>Ley Orgánica sobre los Estados de Excepción</b> y la <b>Ley Orgánica de Seguridad de la Nación</b>, con el objetivo de <b>garantizar la defensa integral del país, preservar el orden interno y proteger la soberanía nacional</b> ante lo que calificó como una amenaza externa directa.Como parte del decreto, <b>la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) fue colocada en completo apresto operacional</b>, activando el <b>despliegue masivo de medios terrestres, aéreos, navales, fluviales y sistemas misilísticos</b> en todo el espacio geográfico nacional. El operativo se ejecuta, de acuerdo con Padrino López, bajo un esquema de <b>coordinación popular, militar y policial</b>.El ministro indicó que la declaratoria responde a <b>acciones armadas registradas desde la madrugada</b>, que habrían afectado <b>instalaciones militares y zonas urbanas</b>, incluyendo <b>Fuerte Tiuna, en Caracas</b>, así como sectores de los estados <b>Miranda, Aragua y La Guaira</b>. Las autoridades informaron que <b>se mantiene el levantamiento de datos sobre personas heridas y fallecidas</b>, sin ofrecer hasta el momento cifras oficiales consolidadas.Padrino López sostuvo que el <b>Estado de Conmoción Exterior permite activar mecanismos extraordinarios de defensa</b>, previstos en la legislación venezolana, para <b>responder a situaciones que comprometen la seguridad nacional y la estabilidad institucional</b>. Subrayó que la decisión no implica una renuncia a la paz, sino una <b>respuesta excepcional ante un escenario que, según dijo, supera las condiciones normales de seguridad</b>.En su declaración, el ministro confirmó que Venezuela <b>ha elevado denuncias formales ante la comunidad internacional y organismos multilaterales</b>, al considerar que los hechos constituyen una <b>violación del Derecho Internacional y de la Carta de las Naciones Unidas</b>. Asimismo, informó que <b>ya se han producido reacciones oficiales de otros gobiernos</b>, las cuales están siendo evaluadas por las autoridades venezolanas en el marco diplomático correspondiente.El funcionario también hizo un <b>llamado a la población a mantener la calma, la unidad y la serenidad</b>, señalando que el orden interno es clave en contextos de crisis. Advirtió que <b>el pánico, la desinformación y la anarquía pueden agravar el impacto de la situación</b>, e instó a la ciudadanía a seguir únicamente los canales oficiales de información.Hasta el cierre de esta edición, el Ejecutivo venezolano indicó que <b>el Estado de Conmoción Exterior se mantendrá vigente mientras persistan las circunstancias que lo motivaron</b>, y aseguró que <b>continuará informando sobre la evolución del escenario de seguridad y las gestiones diplomáticas en curso</b>.