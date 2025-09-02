  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional
PANAMÁ

Premios Juventud 2025: Privados de libertad se suman a los preparativos en Panamá

Su contribución es parte del Plan Libertad del Ministerio de Gobierno.
Su contribución es parte del Plan Libertad del Ministerio de Gobierno. Cedida.
Por
Milagros Montenegro
  • 02/09/2025 14:21
A menos de un mes de su celebración en Panamá, los reclusos del Centro Penitenciario de Tijanitas colaboraron en los alistamientos de esta gala de talla internacional.

Este 25 de septiembre desde las 7:00 p.m., Panamá será sede de los “Premios Juventud 2025”, que por primera vez salen del territorio estadounidense. La fiesta del talento de los artistas de habla hispana se encuentra redoblando tambores en menos de un mes de celebración. Ante el escenario, los privados de libertad del Centro Penitenciario de Tijanitas participaron en los arreglos.

Las personas en centros de custodia trabajaron en la colocación de pinturas en las cercas de hierros y pilastras de concreto de las Instalaciones del Centro de Convenciones en Amador, antes el Figali Convention Center, lugar elegido para la gala.

Su contribución es parte del Plan Libertad del Ministerio de Gobierno, que apuesta por la reinserción y la resocialización a través del trabajo comunitario.

“Con esta labor que vienen haciendo, se aporta un grano de arena, para que el lugar esté presentable y tenga una buena impresión para las personas y los artistas que vengan de otros países”, añadió Armado Saavedra, uno de los privados de libertad.

VIDEOS

Video: Terremoto Afganistán: se elevan a 800 los muertos y 2,500 los heridos
Al menos 600 personas han muerto y unas 2.000 han resultado heridas después de que un fuerte terremoto de magnitud 6,0 y varias réplicas sacudieran en la noche del domingo el este de Afganistán, informaron este lunes fuentes oficiales. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) situó el epicentro del sismo principal, de magnitud 6,0, a 27 kilómetros al este de la provincia de Nangarhar y a una profundidad de ocho kilómetros, lo que suele amplificar el poder de destrucción.EFE/Cuenta de X de la UNMigration en Afganistán ***SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)***
Al menos 600 personas han muerto y unas 2.000 han resultado heridas después de que un fuerte terremoto de magnitud 6,0 y varias réplicas sacudieran en la noche del domingo el este de Afganistán, informaron este lunes fuentes oficiales. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) situó el epicentro del sismo principal, de magnitud 6,0, a 27 kilómetros al este de la provincia de Nangarhar y a una profundidad de ocho kilómetros, lo que suele amplificar el poder de destrucción.EFE/Cuenta de X de la UNMigration en Afganistán ***SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)*** ( cuenta de X de la UNMigration en Afganistán / EFE )

Los equipos de rescate trabajan desde la madrugada para localizar supervivientes entre los escombros, aunque las operaciones se ven dificultadas por los...

Lo Nuevo