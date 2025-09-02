Premios Juventud 2025: Privados de libertad se suman a los preparativos en Panamá

Este 25 de septiembre desde las 7:00 p.m., Panamá será sede de los “Premios Juventud 2025”, que por primera vez salen del territorio estadounidense. La fiesta del talento de los artistas de habla hispana se encuentra redoblando tambores en menos de un mes de celebración. Ante el escenario, los privados de libertad del Centro Penitenciario de Tijanitas participaron en los arreglos.

Las personas en centros de custodia trabajaron en la colocación de pinturas en las cercas de hierros y pilastras de concreto de las Instalaciones del Centro de Convenciones en Amador, antes el Figali Convention Center, lugar elegido para la gala.

Su contribución es parte del Plan Libertad del Ministerio de Gobierno, que apuesta por la reinserción y la resocialización a través del trabajo comunitario.

“Con esta labor que vienen haciendo, se aporta un grano de arena, para que el lugar esté presentable y tenga una buena impresión para las personas y los artistas que vengan de otros países”, añadió Armado Saavedra, uno de los privados de libertad.