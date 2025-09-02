‘Zafiro’ apaga marca de pista de dos velocistas

Una faena sin precedente en su meritoria campaña rindió el pasado domingo en el óvalo juandieño el ejemplar alazán ‘Zafiro’, que con magistral monta de José Antonio Rodríguez paralizó las agujas del cronómetro en 57:3/5, implantado una nueva marca de pista para equinos nacionales en Panamá para la distancia de mil metros.

El velocista, defensor de las divisas del Stud Las Riendas, de propiedad de los inversionistas hípicos Carlos Amoui y Manuel Grimaldo y preparado por Rodrigo Jaén, en su hazaña, participó en la tercera carrera de la cartilla, luego de una inactividad de más de siete meses.

En la confrontación, el linajudo caballo de cuatro años, hijo de ‘Jaguar Paw´ en ´Mi Sofy´ por ‘Lit de Justice’, criado en el Haras San Miguel, midió fuerzas ante una agrupación de ocho ejemplares de la octava serie, dejando tras él a sus rivales por un amplio margen de diferencia.

El alazán al ganar la prueba trituró la marca de los ejemplares ‘Mazal’ y ‘Lauredao’ de 57: 4/5, registrando parciales de 22:1/5 los primeros 400 metros, 45:2/5 la media milla, deteniendo el cronómetro en 57:3/5 para la distancia de mil metros de la carrera.

Zafiro, de corta, pero meritoria campaña en la pista, deja foja de cinco triunfos en ochos salidas a la pista, con una escolta y dos cuartos lugares, con un promisorio futuro.

La grandeza del caballo ‘Mazal’ se dio el 31 de julio de 1989, cuando implanta nueva marca para los mil metros de 57:4/5, récord que mantuvo vigente en forma solitario hasta el 12 de noviembre de 2022, fecha en la cual le iguala el registro su coterráneo ‘Laureado’.