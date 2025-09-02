  1. Inicio
Premios Juventud confirma artistas que se presentarán en Panamá

Maluma y Lola Índigo son algunos de los artistas confirmados.
Por
Sandry Crespo
  • 02/09/2025 10:20
Se espera un desfile de artistas en el Centro de Convenciones Amador (antiguo Figali).

Los Premios Juventud confirman a los artistas que se presentarán en Panamá. Desde horas de la mañana de este martes 2 de septiembre, comenzaron a publicar en su cuenta de Instagram las imagenes de quienes realizarán sus shows durante la premiación.

La primera cantante de confirmaron fue a la catalana Bad Gyal. Luego publicaron al colombiano Camilo con el tema “Una vida pasada” y el estreno mundial en TV de “Me Toca a Mí” junto a Morat. También estará Farruko, Maluma, Grupo Firme y Lola Índigo.

La Ciudad de Panamá será el escenario de la 22.ª edición de los Premios Juventud, uno de los eventos más influyentes de la música y cultura latina. Univisión confirmó este miércoles que la esperada gala será el próximo 25 de septiembre, a las 7 p.m. ET / 6 p.m. CT, en una celebración sin precedentes durante el Mes de la Herencia Hispana.

En esta edición, la identidad visual rinde homenaje a la mola, arte textil tradicional del pueblo guna. El artista panameño Eduardo Bragin, del Departamento de Arte de TelevisaUnivision, fue el responsable de diseñar el arte gráfico y el logotipo de la premiación, fusionando los elementos de la mola con un estilo moderno y vibrante.

