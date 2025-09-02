Premios Juventud confirma artistas que se presentarán en Panamá

Los Premios Juventud confirman a los artistas que se presentarán en Panamá. Desde horas de la mañana de este martes 2 de septiembre, comenzaron a publicar en su cuenta de Instagram las imagenes de quienes realizarán sus shows durante la premiación.

La primera cantante de confirmaron fue a la catalana Bad Gyal. Luego publicaron al colombiano Camilo con el tema “Una vida pasada” y el estreno mundial en TV de “Me Toca a Mí” junto a Morat. También estará Farruko, Maluma, Grupo Firme y Lola Índigo.