Premios Juventud confirma artistas que se presentarán en Panamá

La Ciudad de Panamá será el escenario de la 22.ª edición de los Premios Juventud, uno de los eventos más influyentes de la música y cultura latina. Univisión confirmó este miércoles que la esperada gala será el próximo 25 de septiembre, a las 7 p.m. ET / 6 p.m. CT, en una celebración sin precedentes durante el Mes de la Herencia Hispana.En esta edición, la identidad visual rinde homenaje a la mola, arte textil tradicional del pueblo guna. El artista panameño Eduardo Bragin, del Departamento de Arte de TelevisaUnivision, fue el responsable de diseñar el arte gráfico y el logotipo de la premiación, fusionando los elementos de la mola con un estilo moderno y vibrante.