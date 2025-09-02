  1. Inicio
Trump anuncia que tropas estadounidenses atacan buque con droga proveniente de Venezuela

Trump aseguró que vendrán más ataques contra buques con narcóticos.
Trump aseguró que vendrán más ataques contra buques con narcóticos. EFE
Por
Manuel Vega Loo
  • 02/09/2025 14:59
‘Muchas cosas están viniendo de Venezuela’, dijo Trump, quien sorprendió a los periodistas al decirles que hablaría de otro tema.

El presidente Donald Trump anunció la tarde de este martes 2 de septiembre, desde el Salón Oval de la Casa Blanca, que tropas estadounidenses atacaron una embarcación cargada de drogas proveniente de Venezuela.

“Muchas cosas están viniendo de Venezuela, así que muy pronto lo verán, después de esta reunión”, dijo Trump, quien sorprendió a los periodistas al decirles que hablaría de otro tema.

La conferencia del presidente estaba prevista para hablar sobre el traslado del Comando Espacial de Colorado a Alabama.

No obstante, sorprendió a los periodistas al decirle que hacía unos instantes tropas estadounidenses habían atacado una embarcación con drogas proveniente de Venezuela.

El mandatario detalló que la información se la suministro el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, Dan Razi Caine.

Para Trump, Caine fue crucial en las operaciones que se realizaron para neutralizar una amenaza bélico nuclear de Irán a Estados Unidos.

Cuando Trump detallaba que Caine le envió el informe dijo a los periodistas que habrá más ataques a embarcaciones con droga. “Muchas drogas han estado viniendo a nuestro país, en este caso el embarque venía de Venezuela”, indicó.

Luego de las declaraciones de Trump el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, confirmó que las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo un “ataque letal” contra un barco cargado con drogas procedente de Venezuela.

“Tal y como informó el presidente de Estados Unidos hace unos momentos, hoy el Ejército de Estados Unidos llevó a cabo un ataque letal en el sur del Caribe contra un buque con drogas que había partido de Venezuela y que estaba siendo operado por una organización designada como narcoterrorista”, dijo Rubio en su red social X.

En la actualidad Estados Unidos mantiene siete buques, más 8 mil soldados y submarino al sur del Mar Caribe, cerca de las costas venezolanas.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó este 19 de agosto en una conferencia de prensa el despliegue de tres buques con 4.000 soldados en las aguas del Mar Caribe cerca de Venezuela.

La funcionaria dijo que Trump “está preparado” para frenar el narcotráfico y “llevar a los responsables ante la justicia” estadounidense.

Esas declaraciones las efectuó Leavitt cuando fue cuestionada sobre la presencia de buques y miles de soldados en aguas internacionales cerca de las costas de Venezuela.

“El régimen de [Nicolás] Maduro no es el gobierno legítimo de Venezuela. Es un cartel del narcotráfico, según la opinión de esta Administración”, expresó Leavitt.

Leavitt en la conferencia de prensa expresó que Maduro “no es un presidente legítimo”.

“Es un líder fugitivo de este cartel, acusado en Estados Unidos de tráfico de drogas al país”, insistió Leavitt.

