Trump anuncia que tropas estadounidenses atacan buque con droga proveniente de Venezuela

Luego de las declaraciones de Trump el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, confirmó que las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo un 'ataque letal' contra un barco cargado con drogas procedente de Venezuela.'Tal y como informó el presidente de Estados Unidos hace unos momentos, hoy el Ejército de Estados Unidos llevó a cabo un ataque letal en el sur del Caribe contra un buque con drogas que había partido de Venezuela y que estaba siendo operado por una organización designada como narcoterrorista', dijo Rubio en su red social X.