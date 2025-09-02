Trump anuncia que tropas estadounidenses atacan buque con droga proveniente de Venezuela

El presidente Donald Trump anunció la tarde de este martes 2 de septiembre, desde el Salón Oval de la Casa Blanca, que tropas estadounidenses atacaron una embarcación cargada de drogas proveniente de Venezuela.

“Muchas cosas están viniendo de Venezuela, así que muy pronto lo verán, después de esta reunión”, dijo Trump, quien sorprendió a los periodistas al decirles que hablaría de otro tema.

La conferencia del presidente estaba prevista para hablar sobre el traslado del Comando Espacial de Colorado a Alabama.

No obstante, sorprendió a los periodistas al decirle que hacía unos instantes tropas estadounidenses habían atacado una embarcación con drogas proveniente de Venezuela.

El mandatario detalló que la información se la suministro el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, Dan Razi Caine.

Para Trump, Caine fue crucial en las operaciones que se realizaron para neutralizar una amenaza bélico nuclear de Irán a Estados Unidos.