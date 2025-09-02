‘El viejito’ y ‘La Sayona’: Maduro admite espionaje a conversaciones de Edmundo González y María Corina Machado

El presidente Nicolás Maduro, en una conferencia de prensa con los corresponsales de medios internacionales, confesó que su régimen monitorea las conversaciones de los dirigentes Edmundo González Urrutia, exiliado en España, y María Corina Machado, quien se mantiene en la clandestinidad en Venezuela.

No obstante, Maduro llamó a González Urrutia como el “viejito” y Machado la identificó como “La Sayona”, o sea como le dicen los venezolanos a los espectros.

Durante su conferencia de prensa Maduro dijo que González Urrutia y Machado tuvieron una video conferencia con el secretario de Estado, Marco Rubio, quien estuvo en el Comando Sur este viernes 29 de agosto.

No transcendió la agenda de Rubio en el Comando Sur, sin embargo tiene relevancia debido al despliegue de buques y tropas estadounidenses al sur del Mar Caribe.

Maduro celebró al mediodía de este 1 de septiembre una conferencia de prensa, en la que reunió en el Palacio de Miraflores a un grupo de corresponsales internacionales.

Según Maduro, Rubio les comunicó en esa video conferencia a González Urrutia y Machado que se haría el cambio del régimen en Venezuela.

Además, Rubio les indicó que ellos serían los que gobernarían en Venezuela.

El mandatario dijo que él recibió esa información de las personas que habían escuchado y grabado la conversación entre el funcionario estadounidenses y los dirigentes venezolanos.

De acuerdo con Maduro, el secretario de Estado se comunicó con González Urrutia y Machado este sábado 30 de agosto luego de una reunión en el Comando Sur en la Florida.

Maduro, quien no es reconocido como presidente de Venezuela por Estados Unidos, afirmó que en la Casa Blanca el que manda es Rubio, a quien catalogó como el señor de la guerra.

Por otro lado, Maduro confirmó la presencia de los ocho buques de guerra y un submarino en el Mar Caribe, cerca de las costas venezolanas.

El mandatario aseguró que 1,200 misiles apuntaban a Venezuela.

También reconoció que los dos canales de comunicación que tenían con Estados Unidos estaban cerrados.

En una parte de la conferencia de prensa Maduro le envió un mensaje al presidente Donald Trump, en el que le decía que buscará la paz.