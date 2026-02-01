Tailandia considera suscribirse al Protocolo de Neutralidad del Canal de Panamá

Tailandia analiza su posible adhesión al Protocolo de Neutralidad del Canal de Panamá, un paso que refuerza la seguridad jurídica y la estabilidad de una de las rutas más estratégicas para el comercio marítimo mundial.

“Tailandia se encuentra analizando la posible adhesión al Protocolo de Neutralidad del Canal de Panamá, reconociendo la importancia estratégica de esta vía interoceánica para el comercio global y expresando su disposición a considerar su incorporación a este instrumento internacional”, afirmó Karn Karuhadej, asesor económico del Ministerio de Relaciones Exteriores de Tailandia y jefe de la delegación tailandesa, tras una reunión con el vicecanciller panameño Carlos A. Hoyos.

Durante el encuentro, Hoyos subrayó que el Protocolo de Neutralidad es un pilar para la confianza internacional y el libre tránsito comercial. “El Protocolo de Neutralidad del Canal de Panamá representa un compromiso con la paz, la cooperación y el libre tránsito global, y su adhesión fortalece la confianza internacional en esta vía interoceánica, esencial para el comercio y el desarrollo sostenible”, señaló.

En diversos discursos, el presidente José Raúl Mulino ha invitado a los países del mundo a que se adhieran al Protocolo del Tratado de Neutralidad Permanente del Canal de Panamá, - que rige el funcionamiento de la vía interocéanica- como el principal, y único, mecanismo de defensa de la ruta. “En mis distintos viajes he promocionado... la suscripción de la adhesión al Tratado de Neutralidad”, expresó el mandatario a Mulino en su conferencia de octubre pasado.

Más de 40 países se han adherido al Protocolo del Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá, un acuerdo internacional vigente desde 1979 que garantiza el funcionamiento neutral de la vía interoceánica. Entre las adhesiones de países al Protocolo de Neutralidad que se han tramitado recientemente está Brasil y Japón.

El tratado toma relevancia en un mundo de crecientes conflictos, donde la neutralidad no es solo una política, sino una garantía de seguridad. “El Tratado de Neutralidad es nuestra única defensa en el Canal”, señaló Mulino.