Tailandia considera suscribirse al Protocolo de Neutralidad del Canal de Panamá

El Protocolo de Neutralidad del Canal de Panamá rige el funcionamiento de la vía interocéanica y es su principal y único mecanismo de defensa.
El Protocolo de Neutralidad del Canal de Panamá rige el funcionamiento de la vía interocéanica y es su principal y único mecanismo de defensa.
Mirta Rodríguez P.
  • 02/02/2026 00:00
El país asiático evalúa adherirse al Protocolo de Neutralidad del Canal de Panamá, una señal que refuerza la seguridad jurídica del tránsito interoceánico y abre oportunidades para ampliar el comercio, la inversión y la cooperación económica bilateral

Tailandia analiza su posible adhesión al Protocolo de Neutralidad del Canal de Panamá, un paso que refuerza la seguridad jurídica y la estabilidad de una de las rutas más estratégicas para el comercio marítimo mundial.

“Tailandia se encuentra analizando la posible adhesión al Protocolo de Neutralidad del Canal de Panamá, reconociendo la importancia estratégica de esta vía interoceánica para el comercio global y expresando su disposición a considerar su incorporación a este instrumento internacional”, afirmó Karn Karuhadej, asesor económico del Ministerio de Relaciones Exteriores de Tailandia y jefe de la delegación tailandesa, tras una reunión con el vicecanciller panameño Carlos A. Hoyos.

Durante el encuentro, Hoyos subrayó que el Protocolo de Neutralidad es un pilar para la confianza internacional y el libre tránsito comercial. “El Protocolo de Neutralidad del Canal de Panamá representa un compromiso con la paz, la cooperación y el libre tránsito global, y su adhesión fortalece la confianza internacional en esta vía interoceánica, esencial para el comercio y el desarrollo sostenible”, señaló.

En diversos discursos, el presidente José Raúl Mulino ha invitado a los países del mundo a que se adhieran al Protocolo del Tratado de Neutralidad Permanente del Canal de Panamá, - que rige el funcionamiento de la vía interocéanica- como el principal, y único, mecanismo de defensa de la ruta. “En mis distintos viajes he promocionado... la suscripción de la adhesión al Tratado de Neutralidad”, expresó el mandatario a Mulino en su conferencia de octubre pasado.

Más de 40 países se han adherido al Protocolo del Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá, un acuerdo internacional vigente desde 1979 que garantiza el funcionamiento neutral de la vía interoceánica. Entre las adhesiones de países al Protocolo de Neutralidad que se han tramitado recientemente está Brasil y Japón.

El tratado toma relevancia en un mundo de crecientes conflictos, donde la neutralidad no es solo una política, sino una garantía de seguridad. “El Tratado de Neutralidad es nuestra única defensa en el Canal”, señaló Mulino.

Panamá y Tailandiia avanzan agenda comercial

Más allá del análisis del protocolo, ambas delegaciones avanzaron en una agenda orientada a profundizar los vínculos económicos bilaterales. Karuhadej destacó la importancia de “fomentar una mayor participación del sector privado como motor para impulsar el comercio, la inversión y el desarrollo económico bilateral”, en un contexto de creciente interdependencia entre Asia y América Latina.

En esa línea, el vicecanciller Hoyos invitó formalmente a Tailandia a participar en Expocomer 2026, que se celebrará del 10 al 12 de marzo, destacando que “se trata de la principal plataforma comercial multisectorial de Panamá y una de las más importantes de la región”, diseñada para promover el intercambio comercial, atraer inversiones y facilitar alianzas estratégicas.

En el plano multilateral, Panamá agradeció la participación tailandesa en el Foro Económico de América Latina y el Caribe e instó a mantener su presencia en futuras ediciones. “Valoramos profundamente la participación de Tailandia en este foro y los exhortamos a ser parte activa de su tercera edición, como un espacio clave para el diálogo, la cooperación y la generación de oportunidades conjuntas”, expresó Hoyos.

Ambos países coincidieron en la conveniencia de explorar acuerdos comerciales relevantes, fortalecer asociaciones regionales e interregionales y ampliar los flujos de comercio, inversión y cooperación, reiterando además su apoyo mutuo en los organismos multilaterales.

La delegación de Tailandia estuvo integrada por la embajadora concurrente en Panamá, Vimolbajra Ruksakiati; la directora general del Departamento de Asuntos de América y el Pacífico Sur, Hataya Khusakul; así como funcionarios diplomáticos y técnicos. Por Panamá participaron autoridades de la Cancillería y de la Dirección de Relaciones Económicas Internacionales (DREI).


Viceministro de Relaciones Exteriores de Panamá
El Protocolo de Neutralidad del Canal de Panamá representa un compromiso con la paz, la cooperación y el libre tránsito global, y su adhesión fortalece la confianza internacional en esta vía interoceánica, esencial para el comercio y el desarrollo sostenible”,
