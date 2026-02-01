Tailandia considera suscribirse al Protocolo de Neutralidad del Canal de Panamá

Más allá del análisis del protocolo, ambas delegaciones avanzaron en una agenda orientada a profundizar los vínculos económicos bilaterales. Karuhadej destacó la importancia de 'fomentar una mayor participación del sector privado como motor para impulsar el comercio, la inversión y el desarrollo económico bilateral', en un contexto de creciente interdependencia entre Asia y América Latina.En esa línea, el vicecanciller Hoyos invitó formalmente a Tailandia a participar en Expocomer 2026, que se celebrará del 10 al 12 de marzo, destacando que 'se trata de la principal plataforma comercial multisectorial de Panamá y una de las más importantes de la región', diseñada para promover el intercambio comercial, atraer inversiones y facilitar alianzas estratégicas.En el plano multilateral, Panamá agradeció la participación tailandesa en el Foro Económico de América Latina y el Caribe e instó a mantener su presencia en futuras ediciones. 'Valoramos profundamente la participación de Tailandia en este foro y los exhortamos a ser parte activa de su tercera edición, como un espacio clave para el diálogo, la cooperación y la generación de oportunidades conjuntas', expresó Hoyos.Ambos países coincidieron en la conveniencia de explorar acuerdos comerciales relevantes, fortalecer asociaciones regionales e interregionales y ampliar los flujos de comercio, inversión y cooperación, reiterando además su apoyo mutuo en los organismos multilaterales.La delegación de Tailandia estuvo integrada por la embajadora concurrente en Panamá, Vimolbajra Ruksakiati; la directora general del Departamento de Asuntos de América y el Pacífico Sur, Hataya Khusakul; así como funcionarios diplomáticos y técnicos. Por Panamá participaron autoridades de la Cancillería y de la Dirección de Relaciones Económicas Internacionales (DREI).