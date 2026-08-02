Panamá frena el déficit fiscal un 22.4% a mayo, pero el ahorro no despega

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) reportó una mejoría en las cuentas del Estado al cierre de mayo de 2026. Sin embargo, detrás del recorte en el déficit y de la contracción en la inversión pública, la estructura del gasto estatal revela una debilidad de fondo: el país continúa registrando cifras en rojo en su ahorro corriente.Al quinto mes del año, el déficit del Sector Público No Financiero (SPNF) de Panamá se redujo un 22.4% en comparación con el mismo periodo de 2025. Una mayor recaudación de ingresos y la contención en la inversión pública permitieron ajustar las cuentas del Estado a $1,729.6 millones, frente a los $2,228.4 millones registrados en el lapso anterior, lo que equivale a una reducción interanual de $498.9 millones. Como proporción del Producto Interno Bruto (PIB), el balance deficitario pasó de 2.46% a 1.82%, según el Balance Fiscal del MEF. A pesar de este avance, persisten las presiones financieras asociadas a la deuda pública y a la Caja de Seguro Social (CSS).Las cifras preliminares indican que los ingresos totales del SPNF sumaron $6,016.7 millones, cifra que representa un aumento de $523.6 millones, es decir, un 9.5%. Este desempeño se apoyó en el incremento de los ingresos corrientes de la CSS, los cuales se situaron en $2,175.0 millones, con una diferencia absoluta de $267.7 millones (14.0%) respecto a mayo de 2025. Por su parte, los ingresos del Gobierno Central totalizaron $3,291.6 millones, con una subida de $97.0 millones (3.0%), mientras que las agencias consolidadas alcanzaron $86.1 millones, $3.8 millones más (4.7%).El resultado incorpora $198.2 millones en ingresos de capital, lo que refleja un incremento de $195.6 millones (7593.1%). Según la institución, estos elementos mitigan la reducción del balance operativo de las empresas públicas y el resultado de las agencias no consolidadas, que cayeron un 21.4% y un 11.3%, respectivamente.En cuanto a los egresos, el gasto total ascendió a $7,746.3 millones, lo que supone un incremento de $24.7 millones (0.3%) en comparación con el año previo. El MEF aseguró que la moderación del gasto total contribuyó al fortalecimiento de la sostenibilidad fiscal. Sin embargo, el gasto corriente registró un crecimiento del 3.2% ($198.9 millones), impulsado por la CSS, cuyos desembolsos subieron un 8.3% debido al pago de pensiones y jubilaciones por el aumento de beneficiarios.Los pagos por intereses alcanzaron $1,235.3 millones, lo que implicó un alza de $13.5 millones (1.1%) frente a 2025. La entidad puntualizó que este aumento fue moderado gracias a las estrategias de manejo de deuda implementadas, las cuales redujeron el costo promedio ponderado de la deuda pública de 4.97% en diciembre de 2025 a 4.65% en mayo de 2026.La inversión pública mostró una trayectoria descendente. El gasto de capital se situó en $1,404.3 millones a mayo de 2026, frente a los $1,578.6 millones reportados el año anterior, lo que equivale a una caída de $174.3 millones (-11.0%). El informe explica que esta variación obedece a una elevada base de comparación vinculada a desembolsos extraordinarios realizados en 2025 para proyectos de infraestructura de salud. No obstante, las autoridades sostienen que la ejecución de 2026 mantiene un ritmo acorde con la programación oficial.En el ámbito de la inversión estratégica, el presidente José Raúl Mulino anunció durante el informe de sus dos años de gestión una alianza con IDB Invest, el brazo privado del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con el objetivo de movilizar hasta $1,000 millones en financiamiento e inversión privada directa para el país, sin comprometer fondos públicos ni otorgar la administración de recursos al Estado.