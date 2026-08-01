Café robusta: el ‘oro negro’ que busca impulsar la producción cafetalera de Panamá

La icónica canción de Juan Luis Guerra, “Ojalá que llueva café en el campo”, cobra hoy una dimensión económica y social para la agricultura panameña. Más allá del anhelo poético, representa la urgencia de que sus tierras produzcan el volumen necesario para dejar de depender de las importaciones de la variedad robusta (Coffea canephora), cubrir la demanda de la industria nacional y conquistar el mercado internacional. Mientras la atención internacional del país se concentra en los récords de precio del geisha y los arábicas de alta especialidad, el consumo masivo interno expone una vulnerabilidad estructural: Panamá importa anualmente entre 90,000 y 120,000 quintales de café robusta para abastecer el procesamiento industrial local, según datos de la Dirección Nacional de Agronegocios del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA). Esta brecha comercial replantea el modelo productivo hacia una lógica estricta de agronegocios. Desde el MIDA, la estrategia con esta variedad originaria del Congo, en África, no busca competir en volumen masivo ni desplazar al grano arábica, sino estructurar una oferta eficiente orientada a nichos rentables de mercado. Gaspar Ortiz, director nacional de Agronegocios de la institución, sustenta este enfoque: “Desde una perspectiva de desarrollo de agronegocios, el café robusta en Panamá no debe considerar competir con el geisha o con el café arábica de alta especialidad, sino posicionarse en segmentos donde sus características agronómicas y sensoriales le otorgan ventajas competitivas. La estrategia debería ser construir un portafolio de nichos, en lugar de depender de un solo mercado”. La prioridad inmediata se enfoca en la sustitución de importaciones para abastecer con cosecha local a tostadoras, marcas comerciales, supermercados y distribuidores institucionales. A partir de esta visión, el análisis técnico del MIDA identifica seis verticales estratégicas para la comercialización del grano. La primera es la sustitución de importaciones como prioridad de mayor impacto económico. Entre ellas destaca el potencial en mezclas (blends) premium, donde se incorporan proporciones de: 80% arábica y 20% robusta; 70% arábica y 30% robusta; o 60% arábica y 40% robusta para aportar cuerpo, intensidad y mejorar la crema del expreso sin restar calidad al perfil. Asimismo, resalta la categoría de “Fine Robusta” o “Robusta Especial”, un nicho enfocado en granos con más de 80 puntos en la escala de la Asociación de Cafés Especiales (SCA) mediante procesos lavados, honey, naturales o fermentaciones controladas. Al respecto, Ortiz subraya que “el objetivo es vender el robusta como café de especialidad y no únicamente como café comercial”, destacando que aunque la demanda aún es pequeña, mantiene una tendencia creciente. La estrategia se complementa con la demanda del sector expreso en hostelería por el cuerpo del grano en bebidas con leche, la expansión del café soluble premium y la oportunidad de exportación hacia Europa bajo el Reglamento Europeo sobre Deforestación (EUDR) sobre trazabilidad y no deforestación. Ortiz añade que con la entrada en vigor del Reglamento Europeo sobre Deforestación, Panamá puede diferenciarse ofreciendo un robusta totalmente trazable. Para capitalizar este potencial, el MIDA promueve el sello “Panama Fine Robusta”, respaldado por estándares de cata superior a 80 puntos SCA, trazabilidad de origen, bajos defectos físicos, procesamiento controlado (lavado, honey o natural) y cumplimiento de criterios de sostenibilidad. “Para Panamá representa una oportunidad importante, ya que puede aprovechar su imagen como productor de cafés de alta calidad”, resaltó Ortiz. Armando José Espino Cruz, de la finca agroturística y torrefactora Café Pintao’, precisa los alcances de este estándar: “El Fine Robusta se refiere a cafés que tienen un perfil sensorial más limpio y complejo que los robustas comerciales convencionales. Estos suelen tener un puntaje de cata superior a 80 puntos en la escala de la SCA, aunque la categoría de Robustas especiales es manejada por otros organismos como el Instituto de Calidad de Café Robusta (CQI). En resumen, Fine Robusta entraría en la categoría de cafés de especialidad”.

Balance de producción y desafíos

Los registros de la Dirección Nacional de Agricultura del MIDA detallan que la actividad del robusta involucra a 4,864 productores en las principales provincias productoras, con 6,512 hectáreas cultivadas. La distribución geográfica concentra su mayor peso en Coclé, que lidera la actividad con 2,500 hectáreas y 2,360 productores; seguida por Colón, con 1,081 hectáreas y 1,020 productores; y Panamá Oeste, con 950 hectáreas y 164 productores. En la región oriental, Darién registra 580 hectáreas con 375 productores y Panamá Este suma 550 hectáreas atendidas por 520 productores. Por su parte, Veraguas cuenta con 250 hectáreas y 231 productores, la Comarca Ngäbe Buglé abarca 165 hectáreas con 111 productores, y Bocas del Toro reporta 56 hectáreas cultivadas por 83 productores. El balance consolidado del sector cafetalero panameño, al integrar tanto la variedad arábica como la robusta, registra 6,213 productores y 12,843.70 hectáreas cultivadas en total. Para el ciclo 2025-2026, la producción estimada alcanza los 170,708 quintales, de los cuales 53,000 quintales corresponden a robusta, logrando un rendimiento promedio de 8.1 quintales por hectárea. La proyección del MIDA señala que cerca del 70% del territorio nacional presenta condiciones agronómicas y climáticas aptas para el desarrollo de este cultivo. Desde 2014, Armando Espino Cruz se ha enfocado en el desarrollo de este cultivo en Sardina (La Pintada) y Las Marías (Penonomé), en la provincia de Coclé. Respecto a la evolución del rubro y la oportunidad comercial, el productor destaca: “En nuestras fincas se planifica integrando buenas prácticas agrícolas, logrando aumentar la productividad de la tierra y la calidad de los productos, y al mismo tiempo siendo ecológicamente sustentable. Hemos visto cómo este cultivo, tradicionalmente menos destacado que el arábica, está ganando terreno gracias a su alto rendimiento, resistencia a plagas y enfermedades, tolerancia al estrés ambiental y alta calidad de taza”. Espino Cruz califica el panorama comercial como “alentador”, señalando que los cerca de 90,000 quintales importados representan un volumen que podría producirse localmente para sustituir importaciones y abastecer el mercado interno, además del creciente interés internacional por exportar “Fine Robusta” a precios favorables. Sin embargo, el sector enfrenta desafíos operativos y ambientales concretos en el campo. El acceso a la asistencia técnica especializada ha sido un reto prioritario. Para atenderlo, el MIDA y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) desarrollan jornadas de capacitación teórico–práctica en las principales áreas productoras de café robusta del país en el marco del Plan Nacional de Café Robusta. El 10 de abril de 2026 se hizo en la Finca La Vieja Molienda (Café Pintao’). A estos se suma otro reto: el impacto del cambio climático, donde el incremento de temperatura genera estrés térmico y altera la floración, la variabilidad en las precipitaciones afecta la disponibilidad hídrica, y los eventos extremos aceleran la erosión de los suelos. En el plano económico, otro reto que enfrenta el sector es el encarecimiento de los fertilizantes, cuyos costos de producción aumentaron entre un 23% y un 25% a raíz de los conflictos en Medio Oriente y las restricciones de paso en el estrecho de Ormuz. A esta presión operativa se suma la marcada volatilidad de los precios internacionales. Por ejemplo, el 30 de julio las principales bolsas reportaron caídas drásticas: en la Bolsa de Londres, los futuros de café robusta para septiembre de 2026 cayeron $104 hasta cotizarse en $3,773 por tonelada (y los de noviembre bajaron $110, fijándose en $3,749), mientras que en la Bolsa de Nueva York los contratos de café arábica para septiembre retrocedieron $13.60 para situarse en $325.80 por libra, frente a un contrato a diciembre que ajustó en $308.55 por libra.

Balanza comercial y oportunidades

El “Análisis prospectivo de oportunidades de desarrollo e inversión para la cadena de valor del café en Panamá” (2023), elaborado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y ProPanamá, destaca el potencial transversal del rubro en sectores como turismo, tecnología y educación. El informe subraya que la sostenibilidad, la innovación y el comercio justo dinamizan una industria que genera ventas directas entre los $16 y $25 millones anuales, con un impacto indirecto que permea toda la economía nacional. Aunque las exportaciones mostraron inestabilidad entre 2017 y 2022 por factores climáticos, la pandemia y el alza en insumos y mano de obra, los reportes del MIDA proyectaban su estabilización a partir de 2023. En el ámbito del comercio internacional, datos del Observatorio de Complejidad Económica (OEC) indican que en 2024 Panamá exportó $38.4 millones en café —ubicándose como el exportador mundial número 51 y situando al grano como su 23.° producto de exportación—. Los principales destinos fueron Estados Unidos ($6.43 millones), Corea del Sur ($5.83 millones), China ($5.61 millones), China, Japón ($3.28 millones), entre otros; mientras que Emiratos Árabes Unidos, Corea del Sur y Francia registraron el mayor crecimiento interanual. Paralelamente, el país importó $27 millones en café (puesto 79 global), abasteciéndose principalmente desde Nicaragua ($8.76 millones), Brasil ($5.15 millones), Costa Rica ($4.43 millones), Colombia ($2.55 millones) y México ($1.2 millones).

Robusta y su resistencia a las plagas