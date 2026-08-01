Café robusta: el ‘oro negro’ que busca impulsar la producción cafetalera de Panamá

Los registros de la Dirección Nacional de Agricultura del MIDA detallan que la actividad del robusta involucra a 4,864 productores en las principales provincias productoras, con 6,512 hectáreas cultivadas. La distribución geográfica concentra su mayor peso en Coclé, que lidera la actividad con 2,500 hectáreas y 2,360 productores; seguida por Colón, con 1,081 hectáreas y 1,020 productores; y Panamá Oeste, con 950 hectáreas y 164 productores. En la región oriental, Darién registra 580 hectáreas con 375 productores y Panamá Este suma 550 hectáreas atendidas por 520 productores. Por su parte, Veraguas cuenta con 250 hectáreas y 231 productores, la Comarca Ngäbe Buglé abarca 165 hectáreas con 111 productores, y Bocas del Toro reporta 56 hectáreas cultivadas por 83 productores.El balance consolidado del sector cafetalero panameño, al integrar tanto la variedad arábica como la robusta, registra 6,213 productores y 12,843.70 hectáreas cultivadas en total. Para el ciclo 2025-2026, la producción estimada alcanza los 170,708 quintales, de los cuales 53,000 quintales corresponden a robusta, logrando un rendimiento promedio de 8.1 quintales por hectárea. La proyección del MIDA señala que cerca del 70% del territorio nacional presenta condiciones agronómicas y climáticas aptas para el desarrollo de este cultivo.Desde 2014, Armando Espino Cruz se ha enfocado en el desarrollo de este cultivo en Sardina (La Pintada) y Las Marías (Penonomé), en la provincia de Coclé. Respecto a la evolución del rubro y la oportunidad comercial, el productor destaca: 'En nuestras fincas se planifica integrando buenas prácticas agrícolas, logrando aumentar la productividad de la tierra y la calidad de los productos, y al mismo tiempo siendo ecológicamente sustentable. Hemos visto cómo este cultivo, tradicionalmente menos destacado que el arábica, está ganando terreno gracias a su alto rendimiento, resistencia a plagas y enfermedades, tolerancia al estrés ambiental y alta calidad de taza'.Espino Cruz califica el panorama comercial como 'alentador', señalando que los cerca de 90,000 quintales importados representan un volumen que podría producirse localmente para sustituir importaciones y abastecer el mercado interno, además del creciente interés internacional por exportar 'Fine Robusta' a precios favorables.Sin embargo, el sector enfrenta desafíos operativos y ambientales concretos en el campo. El acceso a la asistencia técnica especializada ha sido un reto prioritario. Para atenderlo, el MIDA y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) desarrollan jornadas de capacitación teórico–práctica en las principales áreas productoras de café robusta del país en el marco del Plan Nacional de Café Robusta. El 10 de abril de 2026 se hizo en la Finca La Vieja Molienda (Café Pintao’). A estos se suma otro reto: el impacto del cambio climático, donde el incremento de temperatura genera estrés térmico y altera la floración, la variabilidad en las precipitaciones afecta la disponibilidad hídrica, y los eventos extremos aceleran la erosión de los suelos.En el plano económico, otro reto que enfrenta el sector es el encarecimiento de los fertilizantes, cuyos costos de producción aumentaron entre un 23% y un 25% a raíz de los conflictos en Medio Oriente y las restricciones de paso en el estrecho de Ormuz. A esta presión operativa se suma la marcada volatilidad de los precios internacionales. Por ejemplo, el 30 de julio las principales bolsas reportaron caídas drásticas: en la Bolsa de Londres, los futuros de café robusta para septiembre de 2026 cayeron $104 hasta cotizarse en $3,773 por tonelada (y los de noviembre bajaron $110, fijándose en $3,749), mientras que en la Bolsa de Nueva York los contratos de café arábica para septiembre retrocedieron $13.60 para situarse en $325.80 por libra, frente a un contrato a diciembre que ajustó en $308.55 por libra.