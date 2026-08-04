Modernización del e-Tax será gradual y sin migraciones traumáticas

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La transformación tecnológica de la Dirección General de Ingresos (DGI) anunciada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no representará un proceso traumático ni una migración inmediata de datos para los contribuyentes. El ajuste se manejará como una optimización progresiva sobre la infraestructura existente, según explicaron fuentes gubernamentales.
“No se trata de una migración ni nada por el estilo”, precisó una fuente del Gobierno que solicitó la reserva de su nombre.
La fuente aclaró que la medida consiste en “una mejora sustancial materialmente importante del actual sistema e-Tax, sin cambios traumáticos para el usuario, sin migrar datos para efectos prácticos a una nueva plataforma”.
El proceso funcionará de manera análoga a las actualizaciones periódicas de programación. “Tal cual ocurre con las mejoras o lo que se conoce como upgrades de aplicaciones, de programas y de software tanto en móviles como en computadoras”, puntualizó la fuente, añadiendo que una eventual sustitución completa dependerá de evaluaciones futuras. “Si inclusive después de hacer eso, en la práctica se dan cuenta de que el entorno o la base de mercado requiere evaluar otro software completamente distinto, esa sería una siguiente etapa. Pero no necesariamente es lo que se haría desde el día uno”, afirmó.
El e-Tax es la plataforma informática tributaria creada por la DGI para permitir a personas naturales y jurídicas realizar más de 140 trámites en línea.
Para utilizar la herramienta se requiere estar registrado como contribuyente y contar con los datos actualizados de actividad económica, ocupación, correo electrónico y representación legal activa en el caso de las empresas. A través de este portal se gestionan la presentación de declaraciones de impuestos, la actualización del Registro Único de Contribuyente (RUC), pagos con tarjetas de débito o crédito y la solicitud de paz y salvos sin acudir presencialmente a las oficinas institucionales.
La reestructuración y actualización técnica de la DGI se producen en el marco de las investigaciones del denominado caso Pandora, una de las operaciones de mayor alcance desarrolladas por el Ministerio Público contra una presunta red dedicada a delitos económicos y financieros.
De acuerdo con las pesquisas de la Fiscalía, a través de esta estructura criminal se habrían gestionado al menos $40 millones en créditos fiscales ilegítimos mediante la vulneración de los controles institucionales. El caso está siendo investigado y entre los imputados figuran funcionarios de la DGI, abogados y empresarios.
En un mensaje dirigido a la nación, a través de un video replicado en una nota de prensa, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, ratificó una postura de cero tolerancia ante los hechos investigados y garantizó la continuidad de las operaciones tributarias.
“Quiero hablarles con franqueza, como siempre lo he hecho. Lo ocurrido en la Dirección General de Ingresos es inaceptable. Fue un esquema que durante años burló los controles, y quienes defraudaron al Estado van a responder ante la justicia y ante el país. En eso no hay negociación”, enfatizó el ministro Chapman.
Asimismo, el titular de la cartera fiscal diferenció de forma tajante la conducta delictiva de un grupo focalizado frente al trabajo cotidiano de la plantilla institucional. “La inmensa mayoría de quienes trabajan en la institución son servidores honestos que cumplen todos los días. No voy a permitir que la conducta de unos pocos manche el trabajo de muchos”, afirmó, asegurando la estabilidad y atención a los contribuyentes en todo el territorio nacional.
La estrategia planteada por el Ejecutivo busca eliminar los procesos manuales y elevar la fiscalización digital para evitar nuevas vulneraciones. Las medidas del plan contemplan:
El ministro Chapman sostuvo que el fortalecimiento de estos mecanismos de control permitirá que los recursos públicos se dirijan hacia los fines para los que fueron destinados, tales como la generación de empleo, el fortalecimiento del sistema de salud, la mejora de la infraestructura educativa y la seguridad ciudadana.
“Vamos a reemplazar el sistema de interacción que hoy conocemos por una plataforma digital más robusta, donde cada trámite quede registrado y se pueda seguir paso a paso. Digitalizaremos lo que hoy se hace a mano. Menos espacio para la trampa. Un blindaje tecnológico cuidando el dinero de todos”, concluyó el titular del MEF.
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