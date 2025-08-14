Ajuste presupuestario obliga al Banco Hipotecario Nacional a suspender operaciones en el algunas zonas

El Banco Hipotecario Nacional (BHN) confirmó la mañana de este jueves 14 de agosto que suspenderá operaciones en algunas áreas del país debido a ajustes presupuestarios.

Además, la entidad bancaria recordó que en la Resolución de Gabinete No. 57 de 26 de julio de 2025 se establece medidas administrativas y fiscales para el ajuste del Presupuesto General del Estado.

Por ello, el BHN toma la citada medida y otra serie de acciones para optimizar el uso de sus recursos y garantizar su sostenibilidad operativa en el país.

Los administrativos del BHN, dijeron en un comunicado divulgado este jueves, que efectuaron un análisis de su red de sucursales a nivel nacional para decidir donde suspenderían operaciones.

El BHN consideró factores geográficos, financieros y de demanda de servicio a la hora de decidir donde dejar de operar.

Según el BHN, esas medidas buscan garantizar la continuidad y calidad de los programas de vivienda de interés social, priorizando la eficiencia institucional.

La institución reiteró que cada decisión fue tomada con responsabilidad, transparencia y enfocada en el bienestar de la comunidad.

Finalmente, el BHN agradeció la comprensión de la ciudadanía y subrayó que estos ajustes son necesarios para preservar su capacidad de respuesta.