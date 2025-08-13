Interés preferencial: Caja de Ahorros no está obligado absorber la demanda

El gerente general de la Caja de Ahorros (CA), Andrés Farrugia, aseguró ayer a medios en un conversatorio, que el banco no está obligado a cubrir toda la demanda de créditos hipotecarios que se podrían generar con la Ley de Interés Preferencial si se mantiene bajo las actuales condiciones. Recomendó una evaluación exhaustiva, ahora que se encuentra en la Asamblea Nacional para sus futuras modificaciones.

Farrugia explicó que, pese a ser estatal, el banco funciona igual que los demás de la plaza, por lo tanto, también tiene que medir la disponibilidad que puedan tener para ofrecer los créditos hipotecarios.

Recordó que el mandato principal del banco es aportar al presupuesto general de su accionista, que es el Estado, y para eso tienen que buscar eficiencias.

“Nos vemos imposibilitado de absorber los créditos hipotecarios de la Ley de Interés Preferencial ya que, por ser estatal, el banco no está obligado a absorber los mercados deficitarios”, mencionó el gerente general.

El banquero se refiere al proyecto de ley que modificará la Ley 468 de 2025, que establece nuevas condiciones de interés preferencial a partir del enero de 2026, debido a que tiene ciertas incongruencias, imposiciones y cobro de impuestos. A raíz de que la norma, se generó incertidumbre y controversia en el sector inmobiliario. El presidente de la República, José Raúl Mulino, sancionó la Ley 472, que restituye la subrogada la Ley 3 de 1985, que establece el régimen de intereses preferenciales para préstamos hipotecarios extendiéndola hasta el 31 de diciembre próximo.

De acuerdo con Farrugia, es importante evaluar la ley desde la Asamblea Nacional porque compromete a toda la industria y además porque representa cerca del 18% del producto interno bruto. Confesó que incluso la actual Ley de Interés Preferencial golpea a los bancos, algo que, a su juicio, debe ser motivo para buscar las inconveniencias.

Por ejemplo, hizo referencia al artículo 12 que busca establecer condiciones necesarias para garantizar la pluralidad de participación de los bancos como facilitadores en los productos hipotecarios. El citado artículo 12, que tomó de sorpresa a los bancos y promotores de viviendas, establece que los bancos deben hacer una evaluación de la situación financiera del beneficiario entre 6 y 12 meses antes de que finalice el período del subsidio, para que ambas partes lleguen a un nuevo acuerdo.

En este contexto, detalló que no se puede garantizar una participación continua si los bancos no saben las condiciones económicas que tienen sus clientes para seguir pagando sus compromisos y más aún cuando se trata de tasas subsidiadas.

Farrugia mencionó que en medio de todas estas inconformidades ahora hay un anteproyecto de ley que se está verificando para que sea discutido en las próximas semanas, con el fin de lograr una ley integral que proteja las cuatro bases sobre este tema: cliente, promotor, Estado y banco.

“Hay que pensar primero en el cliente, hay que pensar en los promotores, pensar definitivamente en el apoyo que da el Estado en ese segmento, que es brutalmente importante y decisivo y, por supuesto, los bancos que somos parte fundamental. Nosotros no queremos obstaculizar el proceso, pero tiene que ser bajo condiciones que sean rentables para todas las partes”, expuso.

El gerente general de la CA destacó que actualmente son el banco más grande en cartera hipotecaria subsidiaria del país, ya que otorga entre 5.500 a 6.000 hipotecas por año. Hasta el 13 de agosto tienen 4.000 hipotecas dadas y casi $305 millones.

Hasta julio de 2025, la CA reporta $2.943 millones, de los cuales $1.913 millones son bajo la Ley de Interés Preferencial y $1.030 millones sin el beneficio de la Ley de Interés Preferencial.