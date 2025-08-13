Interés preferencial: Caja de Ahorros no está obligado absorber la demanda

Tras cumplir su primer año de gestión el pasado 1 de julio, el presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció la decisión de fusionar varios bancos estatales como una estrategia para hacer más eficiente el Estado.Entre los ejemplos que dio estaba la eliminación del BDA y el BHN.Para ello, el BDA será integrado al Banco Nacional de Panamá como un instituto de fomento agropecuario. A partir del 28 de julio se inició el cierre escalonado de las sucursales, de la cual se espera cierre el próximo 18 de agosto con la clausura de la oficina regional de Panamá.Mientras que el BHN será un instituto dentro de la CA para fomentar los programas de vivienda.'Iniciaremos de manera urgente un proceso de reforma del Estado para hacerlo más eficiente desmontando estructuras que se superponen y que fueron pensadas en otra época', dijo Mulino.