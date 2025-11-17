Sector cooperativo panameño acumula $2,700 millones en activos, según cifras del Ipacoop

Detrás de las cifras, también existe un proceso silencioso y necesario: la depuración del sistema. Ipacoop llevó a cabo un censo que permitió identificar cooperativas inactivas o creadas con multas políticas o administrativas. El resultado fue contundente.Vargas precisó que hasta la fecha han intervenido a unas 5 cooperativas y han realizado una cancelación de personalidad jurídica por blanqueo de capitales. En general, se han cancelado más de 30 personerías jurídicas en lo que va del año, por oficio, por inactividad de las mismas. Actualmente, hay unas 870 cooperativas a nivel nacional."Para el Ipacoop intervenir una cooperativa es una tarea importante para poder sanearlas. Muchas han sido desbaratadas por malos manejos de varios administrativos de sus propias directivas, por ignorancia, mala gobernanza o por falta de capacitación. Estamos poniendo personal profesional idóneo para levantarlas y devolverlas a sus asociados", indicó.En ese sentido, Vargas reiteró que la supervisión, especialmente en cooperativas con actividad financiera es hoy una prioridad para la institución.Sobre la cancelación de la personería jurídica de la Cooperativa de Servicios Múltiples Suntracs, RL, por supuesta violación de normas financieras y de prevención de blanqueo de capitales dada a conocer en mayo de 2025, Vargas dijo que: 'eso está ya en un tema legal; ya el Ipacoop no tiene nada que ver en estas investigaciones. Así que cualquier información ya está ante el Ministerio Público'.