Panamá presidirá Gafilat en 2026, una oportunidad para reforzar su capacidad técnica de cara a la próxima revisión

Panamá fue escogida para ejercer en 2026 la Presidencia Pro Témpore del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), un rol que refuerza su posicionamiento técnico y su preparación de cara a futuras evaluaciones mutuas.

Y, para países próximos a una evaluación mutua, como Panamá, la presidencia constituye además una oportunidad para fortalecer su posicionamiento técnico y mejorar su preparación con miras a futuras revisiones, destacó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a través de un comunicado de prensa.

La designación, aprobada durante el LII Pleno celebrado en Antigua, Guatemala, será liderada por Isabel Y. Vecchio Arófulo, coordinadora Nacional ante el Gafilat y secretaria Técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales (CNBC) del Ministerio de Economía y Finanzas.

La presidencia otorga a Panamá la conducción de la agenda regional, la dirección de las plenarias y grupos de trabajo, y la representación del organismo ante foros multilaterales.

También permitirá impulsar proyectos prioritarios como el fortalecimiento de los registros de beneficiarios finales, la supervisión basada en riesgo y la regulación de activos virtuales, todos esenciales dentro del marco de prevención del LA/FT/FPADM.

Entre las principales ventajas para Panamá al asumir esta responsabilidad se destacan:

- Mayor visibilidad e influencia regional, posicionando al país en la toma de decisiones sobre transparencia financiera y prevención de delitos financieros.

- Fortalecimiento institucional interno, impulsando reformas y mejores prácticas internacionales.

- Impulso a proyectos estratégicos, como la identificación de beneficiarios finales y la supervisión de activos virtuales.

- Reputación internacional reforzada, lo que favorece la confianza de inversionistas y organismos multilaterales.

Panamá ha reiterado su compromiso con una agenda firme orientada a fortalecer la integridad financiera regional, destacó el MEF en su comunicado de prensa.

Entre sus prioridades destacan:

1. Consolidar los sistemas de identificación de beneficiarios finales y promover registros regionales más robustos.

2. Impulsar la cooperación internacional, el intercambio de buenas prácticas, la coordinación interinstitucional y la participación público-privada.

3. Preparar a los países miembros para la quinta ronda de evaluaciones mutuas, priorizando la efectividad y el alineamiento con los estándares del GAFI.

4. Fortalecer la supervisión regional de activos virtuales, con énfasis en la gestión de riesgos y una regulación efectiva.

Panamá también destacó en el pleno con la presentación del caso Operación Celada, finalista por cuarto año consecutivo en el concurso al Mejor Caso GAFILAT 2025. El caso evidenció que, aun cuando el delito precedente ocurrió en el extranjero, la cooperación internacional —incluida una coordinación clave con Ecuador— permitió rastrear, procesar y condenar a los responsables, además de recuperar activos.

“Asumimos esta responsabilidad con un firme compromiso hacia la transparencia y la integridad del sistema financiero regional. Lideraremos esta presidencia con una visión técnica, cooperativa e innovadora, en beneficio de todos los países miembros”, afirmó la Coordinación Nacional.

Vecchio Arófulo, abogada Cum Laude con especializaciones en Derecho Marítimo, Administración Pública, Comercio Internacional y prevención del LA/FT/FPADM, cuenta con una trayectoria destacada en los foros técnicos del GAFILAT y lideró el proceso que permitió la salida de Panamá de la Lista Gris del GAFI.