Ministro Orillac asegura que la crisis del agua en Azuero está por terminar

El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, aseguró que en los próximos días se restablecerá el suministro de agua potable en la región de Azuero tras la crisis hídrica que ha afectado a las provincias de Los Santos y Herrera.

Según Orillac, el Gobierno ha decidido enfrentar de manera directa la problemática derivada de la contaminación de los ríos en esta zona del país.

“Pronto vamos a tener agua en Los Santos, agua potable. Recordemos que después de muchos años de contaminación, este gobierno ha decidido corregir la situación del agua en Azuero, no solamente en Los Santos, sino también en Herrera, que igualmente sufre por la contaminación de sus ríos”, expresó el ministro.

La crisis del agua potable en la provincia de Los Santos comenzó el 27 de mayo de 2025, cuando se detectó un incremento de materia orgánica y altos niveles de turbiedad en el río La Villa.

Esta situación se agravó con la contaminación del río y sus afluentes, lo que obligó a suspender operaciones en plantas potabilizadoras como Rufina Alfaro, en Los Santos, y Roberto Reyna, en Herrera.

Ante los elevados niveles de carga orgánica en las fuentes de agua, las autoridades declararon estado de emergencia el 10 de junio de 2025, dando inicio a una serie de acciones para restablecer el suministro y garantizar agua potable segura para la población de Azuero.