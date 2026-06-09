Exportaciones panameñas con valor agregado crecen 20.6% gracias a zonas francas

Las exportaciones de valor agregado que se realizan bajo algunos regímenes especiales (zonas francas y el Área Económica Especial Panamá Pacífico) crecieron 20.6% de enero a abril de 2026.

En total, las cifras sumaron $1,174,446,624 durante los primeros cuatro meses, en comparación con los $768,372,533 del mismo período de 2025, cuando se reportó un desempeño de 18%.

Según el informe Desempeño Acumulado de las Exportaciones de Bienes de Panamá a abril del año 2026 de Intelcom, las reexportaciones sumaron $1,068,890,422, las exportaciones de manufactura alcanzaron $105,556,202 y las bajo libre comercio, unos $21,786,976.

Los meses con mejor desempeño fueron de enero a marzo, cuando el movimiento estuvo en $865,173,062, después de que las exportaciones de manufactura alcanzaran los $79,571,984.

El valor FOB consolidado de las exportaciones totales de Panamá alcanzó $448,829,614 en el acumulado a abril de 2026.

La evolución de las exportaciones de valor agregado desde empresas establecidas en regímenes especiales muestra valores por encima de los $100 millones anuales, en promedio, para los cuatro primeros meses de cada año durante el período 2022-2026.