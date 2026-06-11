El Mundial 2026 comenzó hablando español: así fue la inauguración en México

El Mundial de Fútbol 2026 inició este jueves 11 de junio en el Estadio Azteca con un espectáculo que habló en español a los millones de espectadores que aguardaban el comienzo oficial de más de un mes de competición futbolística.

Lo mejor de América Latina estuvo representado por artistas como J Balvin, Belinda, Burna Boy, Ryan Castro, Lila Downs, Alejandro Fernández, Los Ángeles Azules, Maná, Danny Ocean, Shakira y Tyla. Todos participaron en un espectáculo que exhibió la cultura latina en todo su esplendor.

“Pueblos del mundo, bienvenidos a México”, expresó Lila Downs, quien vistió un huipil blanco en homenaje a las culturas del México prehispánico. La cantante dio paso a la banda mexicana Maná, que interpretó el clásico ‘Oye mi amor’. Este emblemático tema del rock latinoamericano de la década de 1990 sirvió como antesala para la presentación de ‘Partidazo’, una de las canciones del álbum musical oficial de la Copa Mundial de la FIFA, interpretada por el venezolano Danny Ocean.

Posteriormente, Ocean dio paso a la agrupación mexicana Los Ángeles Azules y a la cantante Belinda, quienes interpretaron ‘Por ella’, otro de los temas más populares incluidos en la producción oficial del torneo.