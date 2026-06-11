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Fútbol

El Mundial 2026 comenzó hablando español: así fue la inauguración en México

El orgullo latino se dejó ver en todo momento. El espectáculo en el Estadio Azteca de México quiso homenajear a las culturas del México prehispánico.
El orgullo latino se dejó ver en todo momento. El espectáculo en el Estadio Azteca de México quiso homenajear a las culturas del México prehispánico. AFP
Por
José Vilar
  • 11/06/2026 14:32
Desde el Estadio Azteca, artistas como Shakira, J Balvin, Maná, Lila Downs y Danny Ocean encabezaron un espectáculo que celebró la identidad y diversidad de América Latina ante millones de espectadores en todo el mundo.

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El Mundial de Fútbol 2026 inició este jueves 11 de junio en el Estadio Azteca con un espectáculo que habló en español a los millones de espectadores que aguardaban el comienzo oficial de más de un mes de competición futbolística.

Lo mejor de América Latina estuvo representado por artistas como J Balvin, Belinda, Burna Boy, Ryan Castro, Lila Downs, Alejandro Fernández, Los Ángeles Azules, Maná, Danny Ocean, Shakira y Tyla. Todos participaron en un espectáculo que exhibió la cultura latina en todo su esplendor.

“Pueblos del mundo, bienvenidos a México”, expresó Lila Downs, quien vistió un huipil blanco en homenaje a las culturas del México prehispánico. La cantante dio paso a la banda mexicana Maná, que interpretó el clásico ‘Oye mi amor’. Este emblemático tema del rock latinoamericano de la década de 1990 sirvió como antesala para la presentación de ‘Partidazo’, una de las canciones del álbum musical oficial de la Copa Mundial de la FIFA, interpretada por el venezolano Danny Ocean.

Posteriormente, Ocean dio paso a la agrupación mexicana Los Ángeles Azules y a la cantante Belinda, quienes interpretaron ‘Por ella’, otro de los temas más populares incluidos en la producción oficial del torneo.

El artista colombiano J Balvin apreció vestido con los colores de la selección mexicana: rojo y verde.
El artista colombiano J Balvin apreció vestido con los colores de la selección mexicana: rojo y verde. AFP

Seguidamente, el colombiano J Balvin subió al escenario para interpretar una de sus canciones junto a una coreografía que invitaba a celebrar la fiesta latina. El artista apareció vestido con los colores de la selección mexicana: rojo y verde.

Uno de los momentos más destacados de la ceremonia llegó con la actuación de Shakira, quien interpretó su exitoso tema ‘Dai Dai’ junto al cantante nigeriano Burna Boy.

De esta manera, el espíritu latinoamericano se abrió paso en uno de los eventos más seguidos del planeta. Aunque la ceremonia fue breve, destacó por la amplia representación de la región y de algunos de sus artistas más exitosos.

La cantante colombiana Shakira deslumbró con su interpretación de ‘Dai Dai’.
La cantante colombiana Shakira deslumbró con su interpretación de ‘Dai Dai’. AFP

El orgullo latino también estuvo presente durante el espectáculo de medio tiempo, gracias a la participación del rapero puertorriqueño Bad Bunny, quien puso el broche final a una inauguración marcada por la música, la diversidad cultural y la identidad de América Latina.

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