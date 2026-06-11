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Buque de misiles de Estados Unidos USS Lake Erie en Panamá

El crucero de misiles guiados estadounidense USS Lake Erie permanece atracado en la Ciudad de Panamá durante una jornada de cooperación en seguridad.
El crucero de misiles guiados estadounidense USS Lake Erie permanece atracado en la Ciudad de Panamá durante una jornada de cooperación en seguridad. Carlos Lemos | EFE
Por
Mileika Lasso
  • 11/06/2026 16:40
El crucero de misiles guiados USS Lake Erie de Estados Unidos se encuentra en la Terminal de Cruceros de Amador tras cruzar el Canal. Redes de monitoreo naval detectaron su ruta desde Puerto Rico

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El crucero de misiles guiados estadounidense USS Lake Erie fue regristrado este jueves 11 de junio por el lente de la agencia de noticias EFE en un puerto de la Ciudad de Panamá. La llegada de la embarcación militar forma parte de los acuerdos de cooperación en materia de seguridad marítima entre los gobiernos de Estados Unidos y Panamá.

Las autoridades locales y de la Embajada estadounidense manejaron la actividad bajo los parámetros de asistencia técnica y fortalecimiento de las capacidades de vigilancia en el Pacífico y el Caribe.

El despliegue de este navío militar en el país se produce tras su salida de Puerto Rico el pasado 28 de mayo. Plataformas de avistamiento naval y redes sociales documentaron el ingreso del crucero al Canal de Panamá, el 3 de junio en tránsito hacia el sur, ubicandose en la Terminal de Cruceros de Amador.

WarshipCam
WarshipCam Tomada de redes sociales

El USS Lake Erie es una embarcación de la clase Ticonderoga, equipada con sistemas avanzados de radar y armamento diseñado para la interceptación de amenazas aéreas y marítimas. Hasta el momento, los estamentos de seguridad del Estado panameño no detallaron si las tripulaciones realizarán ejercicios conjuntos de simulación en aguas jurisdiccionales o si la parada responde estrictamente a un itinerario de reabastecimiento logístico.

La cooperación de seguridad entre ambas naciones mantiene un flujo constante en el entrenamiento de los componentes del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), entidad encargada del control de las costas y la lucha contra el narcotráfico internacional. No obstante, el despliegue de unidades de la armada estadounidenses en puertos nacionales reactiva de forma recurrente las discusiones políticas sobre los límites de la intervención operativa extranjera y el estatus de neutralidad permanente de la vía interoceánica.

La nave permanece en el Pacífico bajo estrictas medidas de seguridad, mientras se desarrollan las actividades bilaterales agendadas para esta semana.

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