Buque de misiles de Estados Unidos USS Lake Erie en Panamá

El crucero de misiles guiados estadounidense USS Lake Erie fue regristrado este jueves 11 de junio por el lente de la agencia de noticias EFE en un puerto de la Ciudad de Panamá. La llegada de la embarcación militar forma parte de los acuerdos de cooperación en materia de seguridad marítima entre los gobiernos de Estados Unidos y Panamá.

Las autoridades locales y de la Embajada estadounidense manejaron la actividad bajo los parámetros de asistencia técnica y fortalecimiento de las capacidades de vigilancia en el Pacífico y el Caribe.

El despliegue de este navío militar en el país se produce tras su salida de Puerto Rico el pasado 28 de mayo. Plataformas de avistamiento naval y redes sociales documentaron el ingreso del crucero al Canal de Panamá, el 3 de junio en tránsito hacia el sur, ubicandose en la Terminal de Cruceros de Amador.