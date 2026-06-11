Buque de misiles de Estados Unidos USS Lake Erie en Panamá

El crucero de misiles guiados estadounidense<b> USS Lake Erie</b> fue regristrado este jueves 11 de junio por el lente de la agencia de noticias <a href="/tag/-/meta/efe">EFE</a> en un puerto de la Ciudad de Panamá. La llegada de la embarcación militar forma parte de los acuerdos de cooperación en materia de seguridad marítima entre los gobiernos de <b>Estados Unidos</b> y <b>Panamá</b>.Las autoridades locales y de la Embajada estadounidense manejaron la actividad bajo los parámetros de asistencia técnica y fortalecimiento de las capacidades de vigilancia en el Pacífico y el Caribe.El despliegue de este navío militar en el país se produce tras su salida de <b>Puerto Rico</b> el pasado 28 de mayo. Plataformas de avistamiento naval y redes sociales documentaron el ingreso del crucero al <b><a href="/tag/-/meta/canal-de-panama">Canal de Panamá</a></b>, el <b>3 de junio</b> en tránsito hacia el sur, ubicandose en la <b><a href="/tag/-/meta/puerto-de-crucero-de-amador">Terminal de Cruceros de Amador</a></b>.