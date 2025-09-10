Buque destructor de EE.UU. está de regreso en Panamá

El destructor USS Sampson del Ejército de Estados Unidos está de regreso a Panamá, así lo confirmó la Embajada de ese país a través de redes sociales.<i>'Esta visita resalta la estrecha cooperación en seguridad entre EE.UU. y Panamá, trabajando juntos para combatir el narcotráfico, el crimen organizado y la influencia extranjera maligna', </i>publicó la oficina diplomática en sus redes sociales.A inicios de septiembre, <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/panama/nacional/buque-lanzamisiles-de-eeuu-en-espera-para-cruzar-el-canal-de-panama-AC15711717" target="_blank">se confirmó el arribo a la Terminal Internacional de Cruceros de Amador, del USS Sampson, un destructor lanzamisiles de la Marina de Estados </a></b>Unidos, se esperaba que cruzara el Canal de Panamá sin embargo esto no ocurrió.En ese momento, la presencia del USS Sampson llamó mucho la atención, ya que días antes <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/mundo/buque-de-guerra-de-eeuu-cruza-el-canal-de-panama-rumbo-a-venezuela-GD15616761" target="_blank">el destructor lanzamisiles USS Lake Erie, perteneciente a la flota de guerra de Estados Unidos, atravesó el Canal de Panamá.</a></b>El USS Lake Erie cruzó al Mar Caribe para unirse a la flota que se mantiene apostada frente a las costas de Venezuela, como parte de una acción para contrarrestar el narcotráfico hacia Estados Unidos.<b>¿Por qué el USS Sampson está nuevamente en Panamá?</b>Ahora, el USS Sampson se encuentra nuevamente en Amador y fuentes de la vía interoceánica informaron a EFE que no ha programado ningún tránsito.<i>'¡El USS Sampson ha llegado a Ciudad de Panamá! Como parte de nuestra fuerte cooperación en seguridad con el Gobierno y el pueblo de Panamá, la Embajada recibe regularmente buques militares, aeronaves e intercambios de EE.UU.',</i> escribió la delegación diplomática en sus redes sociales.Fuerzas especiales de Panamá y EE.UU. desarrollan actualmente en territorio panameño unos ejercicios iniciados en julio pasado, en el marco de la cooperación para la defensa del Canal interoceánico y otras estructuras del país centroamericano, que implican la presencia de dos helicópteros UH-60 Black Hawk y tres CH-47 Chinook, destacó al agencia EFE.