Buque lanzamisiles de EEUU en espera para cruzar el Canal de Panamá

Por su parte, Noticias Caracol en su cuenta de X confirmó que los buques de guerra de Estados Unidos, entre ellos el USS Fort Lauderdale, el USS Jason Dunham, el USS Gravely y el crucero USS Lake Erie, se ubican en el Mar Caribe en medio del despliegue militar anunciado por Washington.Estados Unidos ha acusado al presidente <b>Nicolás Maduro</b> de encabezar la organización narcoterrorista denominada como el <b>cartel de los Soles</b>. En medio de esta declaración, el gobierno de Donald Trump también ha activado una recompensa 50 millones de dólares por Maduro.