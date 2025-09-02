  1. Inicio
PANAMÁ

Buque lanzamisiles de EEUU en espera para cruzar el Canal de Panamá

El USS Sampson en la Terminal Internacional de Cruceros de Amador, en la entrada Pacífico del Canal de Panamá.
Por
Kathyria Caicedo
  • 02/09/2025 13:23
Un segundo buque de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos se mantiene en espera para realizar su cruce por el Canal de Panamá.

Desde la noche del sábado, se confirmó el arribo a la Terminal Internacional de Cruceros de Amador, del USS Sampson, un destructor lanzamisiles de la Marina de Estados Unidos.

Hasta el momento, el USS Sampson se mantiene en la entrada Pacífico del Canal de Panamá y todavía no hay fecha de tránsito, según lo confirmó la ingeniera Ilya Espino de Marotta, subadministradora de la vía interoceánica.

Este buque sería el segundo que realizaría el tránsito a través del Canal de Panamá con destino al Caribe. El primero fue el USS Lake Erie, que se unió a la flota que se mantiene apostada cerca de las costas de Venezuela.

Se conoció que la presencia del USS Sampson se trata de una visita a puerto programada como parte de las operaciones navales “de rutina” en apoyo al Comando Sur, unidad encargada de proporcionar planificación de contingencia, operaciones y cooperación en materia de seguridad en América Central, Sudamérica y el Caribe.

Operación militar para contrarrestar el Cártel de los Soles

La semana pasada, medios internacionales informaron que Estados Unidos había ordenado el envío de barcos adicionales al sur del Caribe, entre esos el USS Lake Erie, un crucero de misiles guiados, y el USS Newport News, un submarino nuclear de ataque rápido.

Por su parte, Noticias Caracol en su cuenta de X confirmó que los buques de guerra de Estados Unidos, entre ellos el USS Fort Lauderdale, el USS Jason Dunham, el USS Gravely y el crucero USS Lake Erie, se ubican en el Mar Caribe en medio del despliegue militar anunciado por Washington.

Estados Unidos ha acusado al presidente Nicolás Maduro de encabezar la organización narcoterrorista denominada como el cartel de los Soles. En medio de esta declaración, el gobierno de Donald Trump también ha activado una recompensa 50 millones de dólares por Maduro.

