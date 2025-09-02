Buque lanzamisiles de EEUU en espera para cruzar el Canal de Panamá

Desde la noche del sábado, se confirmó el arribo a la Terminal Internacional de Cruceros de Amador, del USS Sampson, un destructor lanzamisiles de la Marina de Estados Unidos.

Hasta el momento, el USS Sampson se mantiene en la entrada Pacífico del Canal de Panamá y todavía no hay fecha de tránsito, según lo confirmó la ingeniera Ilya Espino de Marotta, subadministradora de la vía interoceánica.

Este buque sería el segundo que realizaría el tránsito a través del Canal de Panamá con destino al Caribe. El primero fue el USS Lake Erie, que se unió a la flota que se mantiene apostada cerca de las costas de Venezuela.