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Clínica ‘Más Colas’ en San Miguelito: precios económicos y servicios veterinarios que ofrece

Nueva clínica veterinaria “Más Colas” ofrece servicios accesibles en Los Andes 2
Nueva clínica veterinaria “Más Colas” ofrece servicios accesibles en Los Andes 2 Mirko Sajkov / Pixabay
Por
Emiliana Tuñón
  • 27/04/2026 12:39
La Clínica ‘Más Colas’ ofrece servicios médicos y veterinarios a bajo costo.

La Clínica Veterinaria ‘Más Colas’, ubicada en el sector de Los Andes 2, ya se encuentra disponible para la atención de mascotas, ofreciendo servicios veterinarios a bajos costos para el público en general.

El centro atenderá en un horario de 7:00 a.m. a 8:00 p.m., brindando acceso a consultas, tratamientos y otros servicios esenciales para el cuidado animal.

Se trata del primer centro de atención veterinaria de este tipo en el distrito de San Miguelito, con el objetivo de facilitar servicios accesibles y de calidad para la población, especialmente para quienes buscan opciones económicas para el cuidado de sus mascotas.

Clínica ‘Más Colas’ presenta su lista de servicios y tarifas para la comunidad

La Clínica Las Colas ofrece una variedad de servicios de salud tanto para personas como para mascotas, con precios accesibles para la comunidad.

En atención general, la consulta médica tiene un costo de 9 dólares. Además, se brinda servicio de desparasitación, incluyendo atención para perros y gatos, por 5.00 dólares.

En el área veterinaria, el centro cuenta con un esquema de vacunación que incluye dosis múltiples por 8.50 dólares, vacunas triples por 15.00, bordetella por 14.00 y antirrábica por 6.00 dólares.

También se ofrece el examen de hemograma con un costo de 14 dólares.

En cuanto a procedimientos quirúrgicos, la clínica realiza esterilizaciones para perros criollos por 35 dólares, lo que incluye cirugía y medicación inyectable (antibióticos y antiinflamatorios) para animales de hasta 50 libras. Para gatos, el procedimiento tiene un costo de 18 dólares con los mismos beneficios incluidos. En el caso de perros de raza, la esterilización asciende a 55 dólares, también incluyendo cirugía y medicación inyectable para ejemplares de hasta 50 libras.

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