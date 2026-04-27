Clínica ‘Más Colas’ en San Miguelito: precios económicos y servicios veterinarios que ofrece

La Clínica Veterinaria ‘Más Colas’, ubicada en el sector de Los Andes 2, ya se encuentra disponible para la atención de mascotas, ofreciendo servicios veterinarios a bajos costos para el público en general. El centro atenderá en un horario de 7:00 a.m. a 8:00 p.m., brindando acceso a consultas, tratamientos y otros servicios esenciales para el cuidado animal. Se trata del primer centro de atención veterinaria de este tipo en el distrito de San Miguelito, con el objetivo de facilitar servicios accesibles y de calidad para la población, especialmente para quienes buscan opciones económicas para el cuidado de sus mascotas.

Clínica ‘Más Colas’ presenta su lista de servicios y tarifas para la comunidad