Clínica ‘Más Colas’ en San Miguelito: precios económicos y servicios veterinarios que ofrece

La Clínica Las Colas ofrece una variedad de servicios de salud tanto para personas como para mascotas, con precios accesibles para la comunidad.En atención general, la consulta médica tiene un costo de 9 dólares. Además, se brinda servicio de desparasitación, incluyendo atención para perros y gatos, por 5.00 dólares.En el área veterinaria, el centro cuenta con un esquema de vacunación que incluye dosis múltiples por 8.50 dólares, vacunas triples por 15.00, bordetella por 14.00 y antirrábica por 6.00 dólares.También se ofrece el examen de hemograma con un costo de 14 dólares.En cuanto a procedimientos quirúrgicos, la clínica realiza esterilizaciones para perros criollos por 35 dólares, lo que incluye cirugía y medicación inyectable (antibióticos y antiinflamatorios) para animales de hasta 50 libras. Para gatos, el procedimiento tiene un costo de 18 dólares con los mismos beneficios incluidos. En el caso de perros de raza, la esterilización asciende a 55 dólares, también incluyendo cirugía y medicación inyectable para ejemplares de hasta 50 libras.