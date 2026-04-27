  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional
PANAMÁ

¿Juan Diego Vásquez buscará la Presidencia de Panamá? Esto fue lo que dijo

Juan Diego Vásquez, exdiputado independiente en una imagen de archivo.
Juan Diego Vásquez, exdiputado independiente en una imagen de archivo. Archivo
Por
Emiliana Tuñón
  • 27/04/2026 14:06
En medio del debate sobre el futuro político del país, Juan Diego Vásquez aseguró que se está preparando académicamente mientras no descarta aspiraciones presidenciales.

El presidente de la coalición independiente Vamos, Juan Diego Vásquez, informó que actualmente cursa una maestría en Administración Pública en Universidad de Harvard, como parte de su preparación para ofrecer un servicio de mayor calidad al país.

Durante su participación en el programa Debate Abierto, el dirigente político aseguró que su formación académica responde al interés de fortalecer sus capacidades de cara al futuro político de Panamá.

En la entrevista, Vásquez también dejó abierta la posibilidad de aspirar a la Presidencia de la República. “Claro que sí, hay que prepararse. Hemos tenido mucha gente sin voluntad y sin preparación; yo quiero tener toda la preparación y sin duda tengo ya toda la voluntad de hacer las cosas bien y diferentes”, expresó.

Actualmente no puede participar en una contienda presidencial debido a que no cumple con la edad mínima requerida por la ley panameña para optar por el cargo.

En cuanto al panorama político, señaló que dentro de la coalición no se descarta que figuras como Gabriel Silva puedan considerar una eventual candidatura, lo cual dependería de la conformación de un partido político y la realización de elecciones primarias internas.

Vásquez indicó además que la coalición Vamos podría respaldar a un candidato presidencial en los próximos comicios, ya sea de sus propias filas o externo al grupo. “Sin duda, hacia la organización en la que estamos avanzando vamos a tener más preponderancia y posiblemente apoyaremos a un candidato presidencial, sea o no de la coalición”, afirmó.

VIDEOS
Lo Nuevo