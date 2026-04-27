¿Juan Diego Vásquez buscará la Presidencia de Panamá? Esto fue lo que dijo

Actualmente no puede participar en una contienda presidencial debido a que no cumple con la edad mínima requerida por la ley panameña para optar por el cargo.En cuanto al panorama político, señaló que dentro de la coalición no se descarta que figuras como <b>Gabriel Silva</b> puedan considerar una eventual candidatura, lo cual dependería de la conformación de un partido político y la realización de elecciones primarias internas.Vásquez indicó además que la coalición Vamos podría respaldar a un candidato presidencial en los próximos comicios, ya sea de sus propias filas o externo al grupo. <i><b>'Sin duda, hacia la organización en la que estamos avanzando vamos a tener más preponderancia y posiblemente apoyaremos a un candidato presidencial, sea o no de la coalición'</b></i>, afirmó.