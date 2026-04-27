¿Juan Diego Vásquez buscará la Presidencia de Panamá? Esto fue lo que dijo

El presidente de la coalición independiente Vamos, Juan Diego Vásquez, informó que actualmente cursa una maestría en Administración Pública en Universidad de Harvard, como parte de su preparación para ofrecer un servicio de mayor calidad al país.

Durante su participación en el programa Debate Abierto, el dirigente político aseguró que su formación académica responde al interés de fortalecer sus capacidades de cara al futuro político de Panamá.

En la entrevista, Vásquez también dejó abierta la posibilidad de aspirar a la Presidencia de la República. “Claro que sí, hay que prepararse. Hemos tenido mucha gente sin voluntad y sin preparación; yo quiero tener toda la preparación y sin duda tengo ya toda la voluntad de hacer las cosas bien y diferentes”, expresó.