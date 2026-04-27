Gobierno prepara hoja de ruta para regulación de Uber y plataformas digitales

La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, dio nuevos detalles sobre la nueva mesa de diálogo conformada por el ejecutivo para reformular la normativa que regula las plataformas digitales de transporte, luego de la derogatoria del decreto anterior.

Según explicó, ya se han realizado reuniones técnicas preliminares con el objetivo de comprender la problemática del sector y recopilar los aportes de instituciones y actores externos al Gobierno. Una vez el presidente reciba los informes correspondientes, se convocará formalmente a la mesa de conversación.

La ministra destacó que, a diferencia del proceso anterior, en esta nueva etapa participarán entidades que no estuvieron presentes en la discusión previa, como el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI). El objetivo, señaló, es construir una regulación “más robusta” que permita nivelar el sector y garantizar condiciones claras para todos los involucrados.

“Lo importante de esta nueva mesa es que entran nuevas instituciones. Creo que vamos a sacar al final un decreto mucho más robusto que sirva para regular y mantener nivelado el sector”, afirmó Montalvo.

La funcionaria subrayó que el presidente, José Raúl Mulino, busca un proceso basado en el consenso y la participación amplia de los actores interesados. Recordó que la mesa anterior se extendió durante 13 meses sin la presencia de algunos sectores que posteriormente manifestaron su oposición a la regulación.

“El nivel de capacidad de escucha del presidente y permitir que se amplíe mucho más esta mesa es lo que va a dar la oportunidad a que quienes tengan algo que mencionar lo puedan hacer”, sostuvo.

Montalvo explicó que la regulación previa respondió al cumplimiento de un fallo judicial que ordenaba establecer normas para el funcionamiento de las plataformas digitales. Añadió que, en ese momento, conductores de servicios como Uber solicitaron ser regulados, en medio del contexto del aumento del combustible.

Sin embargo, tras la publicación del decreto surgieron reacciones y cuestionamientos de distintos sectores. Por ello, el Ejecutivo decidió derogarlo y reiniciar el proceso mediante una nueva mesa de diálogo.

“Esperamos que en esta oportunidad sí participen, porque lo que se busca es tener consensos y que las cosas se puedan hacer de manera tranquila. Nadie está buscando imponer”, expresó la ministra.

El Gobierno insiste en que el nuevo proceso priorizará la participación ciudadana y el consenso como base para la futura regulación del sector de plataformas digitales en el país.