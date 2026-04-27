Gobierno prepara hoja de ruta para regulación de Uber y plataformas digitales

La ministra de Gobierno, <b><a href="/tag/-/meta/dinoska-montalvo">Dinoska Montalvo</a></b>, dio nuevos detalles sobre la <b>nueva mesa de diálogo conformada por el ejecutivo para reformular la normativa que regula las plataformas digitales de transporte, luego de la derogatoria del decreto anterior</b>.Según explicó, <b>ya se han realizado reuniones técnicas preliminares con el objetivo de comprender la problemática del sector y recopilar los aportes de instituciones y actores externos al Gobierno</b>. Una vez el presidente reciba los informes correspondientes, se convocará formalmente a la mesa de conversación.La ministra destacó que, a diferencia del proceso anterior, <b>en esta nueva etapa participarán entidades que no estuvieron presentes en la discusión previa</b>, como el <b><a href="/tag/-/meta/mef-ministerio-de-economia-y-finanzas">Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)</a></b> y el <b><a href="/tag/-/meta/mici-ministerio-de-comercio-e-industrias">Ministerio de Comercio e Industrias (MICI)</a></b>. El objetivo, señaló, es construir una regulación 'más robusta' que permita nivelar el sector y garantizar condiciones claras para todos los involucrados.<i>'Lo importante de esta nueva mesa es que entran nuevas instituciones. Creo que vamos a sacar al final un decreto mucho más robusto que sirva para regular y mantener nivelado el sector'</i>, afirmó Montalvo.La funcionaria subrayó que el presidente, <b><a href="/tag/-/meta/jose-raul-mulino">José Raúl Mulino</a></b>, busca un proceso basado en el consenso y la participación amplia de los actores interesados. <b>Recordó que la mesa anterior se extendió durante 13 meses sin la presencia de algunos sectores que posteriormente manifestaron su oposición a la regulación</b>.<i>'El nivel de capacidad de escucha del presidente y permitir que se amplíe mucho más esta mesa es lo que va a dar la oportunidad a que quienes tengan algo que mencionar lo puedan hacer'</i>, sostuvo.Montalvo explicó que la regulación previa respondió al cumplimiento de<b> un fallo judicial que ordenaba establecer normas para el funcionamiento de las plataformas digitales</b>. Añadió que, en ese momento, conductores de servicios como <b><a href="/tag/-/meta/uber">Uber</a></b> solicitaron ser regulados, en medio del contexto del aumento del combustible.Sin embargo, tras la publicación del decreto surgieron reacciones y cuestionamientos de distintos sectores. Por ello, el Ejecutivo decidió derogarlo y reiniciar el proceso mediante una nueva mesa de diálogo.<i>'Esperamos que en esta oportunidad sí participen, porque lo que se busca es tener consensos y que las cosas se puedan hacer de manera tranquila. Nadie está buscando imponer'</i>, expresó la ministra.El Gobierno insiste en que el nuevo proceso priorizará la participación ciudadana y el consenso como base para la futura regulación del sector de plataformas digitales en el país.