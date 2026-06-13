Bicentenario del Congreso Anfictiónico: Panamá reunirá a delegaciones de 86 países

Panamá volverá a ocupar un lugar protagónico en el escenario internacional. A dos siglos del Congreso Anfictiónico impulsado por Simón Bolívar con la idea de unir a las nacientes repúblicas americanas, el país se prepara para recibir a representantes de 86 naciones y organismos internacionales en una intensa agenda diplomática que reunirá a mandatarios, ministros y líderes multilaterales de distintos continentes.

La Semana de Alto Nivel del Bicentenario del Congreso Anfictiónico, que se desarrollará del 20 al 27 de junio, no solo representa una serie de reuniones protocolares. De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores, se han confirmado asistencia de representantes de gobiernos y organismos internacionales de distintos continentes, en una agenda que busca proyectar al país como un espacio de diálogo político y cooperación internacional.

Entre las delegaciones que asistirán al más alto nivel figuran Colombia, Guatemala, Honduras y Paraguay, cuyos gobiernos estarán representados por sus respectivos jefes de Estado o de Gobierno. Cancillería indicó que otros países han expresado verbalmente su intención de participar con mandatarios, aunque sus asistencias aún no han sido oficializadas.

La intensa agenda diplomática arrancará el domingo 21 de junio con la trigésimo primera Reunión del Consejo de Ministros de la Asociación de Estados del Caribe (AEC). Un día después se celebrará la Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno y dará inicio la quincuagésimo sexta Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que se extenderá hasta el 24 de junio.

Posteriormente, Panamá será sede de la Undécima Conferencia Ministerial de la Comunidad de las Democracias, prevista para el 25 de junio, mientras que el Foro de Líderes Globales cerrará la programación el 26 de junio.

Además de los encuentros oficiales, la Semana de Alto Nivel incluirá reuniones paralelas y actividades complementarias que se desarrollarán entre el 20 y el 27 de junio, con la participación de representantes gubernamentales, diplomáticos y organismos internacionales.

En total, 38 países asistirán con delegaciones encabezadas por ministros o viceministros, entre ellos Estados Unidos, Brasil, Canadá, España, Francia, México, Italia y Reino Unido. A ellos se suman otros 26 países y la Unión Europea, que estarán representados por embajadores extraordinarios y plenipotenciarios o directores generales.

La cita también contará con la presencia de los secretarios generales de seis organismos internacionales, entre ellos la OEA, la Asociación de Estados del Caribe y la Comunidad de las Democracias. Otros 12 organismos multilaterales, como el Banco Interamericano de Desarrollo, Unicef, ONU Mujeres, la Unesco y la Organización Panamericana de la Salud, enviarán representantes de alto nivel.