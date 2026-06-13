Rival de Panamá en el Mundial: Ghana reclama a Canadá por caso Thomas Partey

El Gobierno de Ghana expresó este sábado 13 de junio su rechazo a la decisión de Canadá de negar una visa de residencia temporal al futbolista Thomas Teye Partey, figura de la selección nacional conocida como las Black Stars, a pocos días de su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La Selección Nacional de Fútbol de Ghana jugará contra su similar de Panamá este 17 de junio en el primer encuentro en la historia de un mundial.

A través de un comunicado oficial emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, las autoridades ghanesas calificaron la medida como una decisión “sumamente injusta” y manifestaron su preocupación por los argumentos utilizados por el gobierno canadiense para rechazar la solicitud migratoria del jugador.

Según el comunicado, las autoridades canadienses habrían sustentado la negativa en disposiciones de inadmisibilidad contempladas en la Ley de Inmigración y Protección de Refugiados de Canadá.

El Gobierno de Ghana sostiene que la decisión se basa en procesos penales pendientes en el Reino Unido que todavía no han derivado en una condena ni en una determinación judicial de culpabilidad.

Ante ello, el Ejecutivo ghanés reiteró la importancia del principio de presunción de inocencia, al que describió como un pilar fundamental de la justicia y del debido proceso en las sociedades democráticas.

“Si bien respetamos el derecho soberano de Canadá a aplicar sus leyes migratorias, consideramos que basarse en acusaciones no probadas plantea serias dudas sobre la equidad y proporcionalidad de la medida”, indicó el documento.

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que el pasado 11 de junio envió una nota oficial de protesta a las autoridades canadienses solicitando una revisión de la decisión.

Además, el canciller ghanés, Samuel Okudzeto Ablakwa, ha mantenido conversaciones con funcionarios de Canadá, incluida la Alta Comisionada canadiense en Ghana, Myriam Montrat, con el objetivo de encontrar una solución al caso.

Las autoridades ghanesas señalaron que están explorando todas las opciones diplomáticas, legales y administrativas disponibles bajo la legislación canadiense e internacional, incluyendo la posibilidad de acudir a una revisión judicial ante el Tribunal Federal de Canadá.

El gobierno destacó que Partey forma parte de la convocatoria de Ghana para el Mundial 2026 y subrayó la relevancia deportiva y nacional de su participación en el torneo.

Por ello, pidió a Canadá reconsiderar la medida “en interés de la justicia y de los principios fundamentales del derecho consuetudinario”.

Pese al desacuerdo, Ghana reafirmó su compromiso con el estado de derecho, los derechos humanos y la cooperación bilateral con Canadá.

El comunicado concluye destacando las históricas relaciones amistosas entre ambos países y expresando la esperanza de que el diálogo diplomático permita alcanzar una solución satisfactoria en el corto plazo.

“Que el fútbol continúe uniendo naciones, fortaleciendo la amistad entre los pueblos y promoviendo el juego limpio dentro y fuera de la cancha”, señaló el Gobierno de Ghana.