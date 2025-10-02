Canadá afirma que México ‘sigue siendo un aliado estratégico’ ante la revisión del T-MEC

El Gobierno canadiense afirmó ayer, jueves, que México “sigue siendo un aliado estratégico” en el contexto de la “redefinición” de la relación económica de Canadá con Estados Unidos y la revisión del tratado T-MEC en 2026.

En una comparecencia ante un comité del Senado canadiense, el ministro responsable de las relaciones comerciales entre Canadá y EE.UU., Dominic LeBlanc, declaró que “como socio comercial de Canadá y parte del T-MEC, México sigue siendo un aliado estratégico”.

Las declaraciones de LeBlanc se producen en un momento en que Canadá intenta recomponer sus relaciones con México, tras comentarios de autoridades canadienses a principios de año en los que se sugirió expulsar al país latinoamericano del T-MEC para evitar aranceles de EE. UU.

LeBlanc, que se reunió a mediados de septiembre con el secretario de Economía mexicano, Marcelo Ebrard, durante la visita del primer ministro canadiense, Mark Carney, a México, reveló que en los próximos meses volverá al país al frente de una misión comercial.

“Encabezaré una misión comercial a México en los próximos meses con empresas canadienses, pequeñas y grandes, que son muy entusiastas sobre la profundización de las relaciones bilaterales con México”, explicó.

El ministro canadiense inició su declaración afirmando que la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, a principios de este año, ha transformado la asociación que los países norteamericanos mantienen desde hace décadas.

“Las dinámicas del comercio mundial están siendo cuestionadas. La imposición de aranceles injustificados por parte de Estados Unidos ha introducido incertidumbre, y el viejo modelo, basado en una integración creciente y en una estabilidad asumida, ya no puede darse por sentado”, indicó.

“Debemos replantearnos profundamente nuestra economía: fortaleciendo la producción interna y diversificando nuestras relaciones comerciales en el exterior”, añadió.

LeBlanc también justificó la decisión de su Gobierno de eliminar a finales de agosto los aranceles que había impuesto a Estados Unidos, en represalia por la decisión de Trump de gravar las exportaciones canadienses no incluidas en el T-MEC, para igualar la política mexicana.

“Ha llegado el momento ahora, a la espera de la revisión del T-MEC, de asegurarnos de que no estamos en una posición diferente a la de nuestros socios mexicanos”, afirmó.