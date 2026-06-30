Crisis en Alemania: Tres eliminaciones consecutivas en los mundiales

La <b>selección de Alemania ha quedado eliminada en la fase de grupos de la <a href="/tag/-/meta/copa-del-mundo">Copa del Mundo 2026</a> tras perder ante Paraguay</b>, registrando así su tercera eliminación consecutiva en la primera ronda de un Mundial, este resultado estadístico repite los escenarios de <b>Rusia 2018 y Qatar 2022 </b>y consolida el periodo de menor rendimiento deportivo en la historia moderna de la <b>Federación Alemana de Fútbol (DFB).</b>Los indicadores de rendimiento técnico señalan que el equipo germano arrastra deficiencias crónicas en las áreas de definición y una alta tasa de goles concedidos en transiciones defensivas, factores que los rivales han capitalizado de manera regular durante los últimos ocho años, donde <i><b>Die Mannschaft</b></i><i> </i>(apodo en alemán que significa <i>´El equipo’</i> <i>) </i>no pasó de la fase de grupos.