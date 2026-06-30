Crisis en Alemania: Tres eliminaciones consecutivas en los mundiales

La selección de Alemania ha quedado eliminada en la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026 tras perder ante Paraguay, registrando así su tercera eliminación consecutiva en la primera ronda de un Mundial, este resultado estadístico repite los escenarios de Rusia 2018 y Qatar 2022 y consolida el periodo de menor rendimiento deportivo en la historia moderna de la Federación Alemana de Fútbol (DFB). Los indicadores de rendimiento técnico señalan que el equipo germano arrastra deficiencias crónicas en las áreas de definición y una alta tasa de goles concedidos en transiciones defensivas, factores que los rivales han capitalizado de manera regular durante los últimos ocho años, donde Die Mannschaft (apodo en alemán que significa ´El equipo’ ) no pasó de la fase de grupos.

Fallas en Rusia y Qatar

Alemania llegó al torneo en Rusia, como vigente campeona mundial. Consagrada en la edición de Brasil 2014, donde le ganaron a Argentina. Sin embargo, en esta ocasión del 2018 quedó última en el Grupo F con solo 3 puntos tras perder ante México (1-0) y Corea del Sur (2-0). Solo consiguió ganar frente a Suecia (2-1), lo que no le alcanzó para pasar a la siguiente ronda. Cuatro años después, en el torneo invernal en Qatar 2022, el equipo germano vuelve a quedar por fuera en la fase de grupos. Pierde contra Japón (2-1), empata frente España (1-1) y gana su único partido de la competencia contra Costa Rica (4-2). Finalizó en el tercer lugar del Grupo E con 4 puntos y quedar fuera de los octavos de final.

Mundial 2026