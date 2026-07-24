Trump reorganiza su equipo para Venezuela: Mauricio Claver-Carone sale y Toby Dean asume temas petroleros

El presidente Donald Trump habría realizado cambios en el equipo encargado de dar seguimiento a la política de Washington hacia Venezuela, de acuerdo con información divulgada por el periodista venezolano radicado en España, David Placer.

Según Placer, Mauricio Claver-Carone dejará de ser el funcionario que gestionaba el seguimiento diario de los asuntos políticos y económicos relacionados con el gobierno venezolano y será enviado a Cuba.

En su lugar, afirmó el periodista, Toby Dean asumirá las responsabilidades vinculadas a los asuntos petroleros de Venezuela, mientras que el secretario de Estado, Marco Rubio, continuará liderando la estrategia política de la administración estadounidense hacia ese país.

Claver-Carone es un abogado de 50 años nacido en Miami y de origen cubano, quien fue construyendo una relación de confianza con Trump en su primer periodo presidencial como director de Asuntos para el Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional, recordó la BBC.

En 2020 y con el impulso de Trump, Claver-Carone fue nombrado presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Tras su ingreso en el BID fue señalado de mantener una relación con su jefa de gabinete, Jessica Bedoya, con quien había trabajado previamente en el Consejo de Seguridad de la Casa Blanca y que resultó favorecida con ascensos.

Por ello, Claver-Carone se vio forzado a renunciar por haber violado el código ético de la institución. Sin embargo, siempre negó la relación con Bedoya, detalló la BBC.

”Donald Trump cambia a la persona que está gestionando el día a día político y también económico en el país. Mauricio Claver-Carone era el jefe de Delcy Rodríguez y va a ser enviado a Cuba. Entra Toby Dean, enfocado en asuntos petroleros y Marco Rubio va a seguir ejerciendo de máximo jefe en materia política”, señaló David Placer.

El periodista indicó que estos cambios responden a una reorganización dentro del equipo de la administración Trump encargado de la relación con Venezuela, aunque no ofreció mayores detalles sobre la fecha en que entrarían en vigor.