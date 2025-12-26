‘Estamos por debajo del año pasado’: Jaime Fernández sobre los homicidios en Panamá

El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, declaró este viernes 26 de diciembre que al cierre del año las cifras de homicidios se mantienen por debajo de las registradas en 2024, mientras que los delitos de robo presentan un repunte aproximado del 4 % en comparación con el año anterior.

Fernández explicó que, en el caso de los homicidios, la institución ha logrado sostener una tendencia a la baja y trabaja para cerrar el año con resultados inferiores a los del período previo. “Estamos dándolo muy cerrado, pero todavía estamos por debajo del año pasado”, señaló.

En cuanto al aumento de los robos, el director atribuyó este comportamiento, en parte, a un mayor nivel de denuncias por parte de la ciudadanía, lo que refleja un incremento en la confianza hacia el sistema y hacia la labor policial. Destacó que la Policía Nacional mantiene una efectividad cercana al 74 % en capturas por diversos delitos, incluidos homicidios y robos.

Durante el mes de diciembre, Fernández indicó en Telemetro Reporta que todas las unidades policiales han reforzado su presencia en centros comerciales, paradas de transporte y otros puntos de alta afluencia, con el objetivo de brindar mayor seguridad y tranquilidad a la población durante las festividades y actividades de fin de año.

El director aseguró que estos operativos continuarán en el inicio del nuevo año, como parte de los planes de seguridad del primer trimestre y la temporada de verano, con estrategias ya definidas para garantizar un arranque “firme y ordenado” en 2026.

En relación con el combate al crimen organizado, Fernández destacó que durante el año se ha fortalecido la dotación logística de la Policía Nacional, incluyendo vehículos, motocicletas y otros equipos. Para 2026, anunció un aumento de los allanamientos y el fortalecimiento de la unidad antidrogas, que contará con seis nuevas planchas operativas para apoyar, junto al Servicio Nacional Aeronaval, los patrullajes costeros.

Como ejemplo de estos esfuerzos, mencionó una reciente operación en Playa del Toro, en la provincia de Los Santos, donde se logró la incautación de casi un cuarto de tonelada de droga y la aprehensión de ocho personas.

El director reiteró que la Policía Nacional mantendrá operativos contra el microtráfico, el crimen organizado y el orden público, con el objetivo de garantizar la libre circulación y la seguridad de las comunidades en todo el territorio nacional.