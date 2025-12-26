‘Estamos por debajo del año pasado’: Jaime Fernández sobre los homicidios en Panamá

El director de la Policía Nacional, <b>Jaime Fernández</b>, declaró este viernes 26 de diciembre que al cierre del año las cifras de homicidios se mantienen <b>por debajo de las registradas en 2024</b>, mientras que los delitos de robo presentan un <b>repunte aproximado del 4 %</b> en comparación con el año anterior.Fernández explicó que, en el caso de los homicidios, la institución ha logrado sostener una tendencia a la baja y trabaja para cerrar el año con resultados inferiores a los del período previo. 'Estamos dándolo muy cerrado, pero todavía estamos por debajo del año pasado', señaló.En cuanto al aumento de los robos, el director atribuyó este comportamiento, en parte, a un <b>mayor nivel de denuncias por parte de la ciudadanía</b>, lo que refleja un incremento en la confianza hacia el sistema y hacia la labor policial. Destacó que la Policía Nacional mantiene una <b>efectividad cercana al 74 % en capturas</b> por diversos delitos, incluidos homicidios y robos.Durante el mes de diciembre, Fernández indicó en <b>Telemetro Reporta</b> que todas las unidades policiales han reforzado su presencia en <b>centros comerciales, paradas de transporte y otros puntos de alta afluencia</b>, con el objetivo de brindar mayor seguridad y tranquilidad a la población durante las festividades y actividades de fin de año.El director aseguró que estos operativos continuarán en el inicio del nuevo año, como parte de los planes de seguridad del <b>primer trimestre y la temporada de verano</b>, con estrategias ya definidas para garantizar un arranque 'firme y ordenado' en 2026.En relación con el combate al crimen organizado, Fernández destacó que durante el año se ha fortalecido la <b>dotación logística de la Policía Nacional</b>, incluyendo vehículos, motocicletas y otros equipos. Para 2026, anunció un aumento de los allanamientos y el fortalecimiento de la <b>unidad antidrogas</b>, que contará con seis nuevas planchas operativas para apoyar, junto al Servicio Nacional Aeronaval, los patrullajes costeros.Como ejemplo de estos esfuerzos, mencionó una reciente operación en <b>Playa del Toro, en la provincia de Los Santos</b>, donde se logró la incautación de <b>casi un cuarto de tonelada de droga</b> y la aprehensión de <b>ocho personas</b>.El director reiteró que la Policía Nacional mantendrá operativos contra el <b>microtráfico, el crimen organizado y el orden público</b>, con el objetivo de garantizar la libre circulación y la seguridad de las comunidades en todo el territorio nacional.