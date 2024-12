Destituyen a 123 policías; 970 son investigados

Un total de 970 miembros de la Policía Nacional fueron investigados por procesos disciplinarios internos durante 2024, 123 han sido destituidos y 92 están en proceso de destitución.

La información la compartió este lunes 30 de diciembre el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, durante una conferencia de prensa en la que hizo un balance del año.

“No por uno todos debemos pagar con una mala imagen”, manifestó Fernández. “Entre las situaciones más relevantes que podemos tener en este punto son observar en el servicio o fuera del servicio conducta indecorosa, denigrar la buena imagen de la institución, abusar del cargo, faltar al trabajo por más de tres días consecutivos y fomentar riñas o violencia familiar”, detalló.

Al consultarle a una fuente de la institución sobre los 755 policías que no fueron destituidos, explicó que son casos en los que se aplicaron sanciones, pero no se consideró meritoria la destitución.

El director Fernández negó que “un policía corrupto cae en cada allanamiento”, aunque reconoció casos puntuales en que policías estuvieron vinculados en temas de drogas y corrupción en centros penitenciarios.

“Nosotros buscamos erradicar eso. Aunque no se puede erradicar de la noche a la mañana”, lamentó Fernández. “Tenemos que seguir trabajando en poder darle al policía su lugar y así mismo todas las unidades que estén involucradas en estas situaciones no van a poder seguir dentro de las filas de la institución. Porque, obviamente, no queremos ese tipo de personas junto a nosotros, trabajando día a día, desvirtuando los esfuerzos que todos los demás estamos haciendo”, añadió.